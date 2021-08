La actualización del sistema informático del Juzgado Municipal de Faltas, que trabajará conjuntamente con la Dirección de Recaudaciones dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad, permitirá llevarle a los contribuyentes de Río Gallegos una manera más ágil, rápida y eficaz de abonar una multa, si es que el infractor decide pagarla voluntariamente dentro de un plazo no mayor a los cinco días (corridos).

Al respecto, la titular del área de Recaudaciones, Daniela Peralta, dijo que, como señaló el intendente en el día de ayer, “aproximadamente dentro de 20 días el Juzgado Municipal de Faltas se va a unir al sistema de cobros que tiene la Dirección de Recaudaciones, a través del sistema de PGM, que utiliza esta Municipalidad, con lo cual esta posibilidad beneficiará a los contribuyentes”.

Precisó que “aquellos que cometan alguna infracción van a poder abonar su multa dentro de los 5 días a través de un pago voluntario. Es decir, si la persona reconoce su multa, siempre que sea leve o grave, se le reconocerá el 50 por ciento del valor total”, indicó.

Para tal fin, la funcionaria recalcó que se van a habilitar otras formas de pago, mediante internet o yendo a la Municipalidad, como es tradicional. Y aclaró que, en caso de no estar de acuerdo, el infractor “podrá acercarse al Juzgado y esperar su audiencia con el juez. Es decir, podrá seguir los pasos como antiguamente se hacía, pero la idea es que el vecino tenga agilidad, que pueda hacer un trámite mucho más rápidamente y que pueda abonar mediante cualquier medio de pago o desde cualquier lugar. Esto es algo que no estaba permitido, o no se podía hacer, porque el Juzgado utilizaba un sistema informativo que está obsoleto”, clarificó.

“De esta manera, buscamos brindar más herramientas y mejorar la atención de nuestros contribuyentes en algo que piden y demandan mucho, que es en la parte de las infracciones”, añadió.

Peralta aclaró que los cinco días van a comenzar a correr “a partir de que la multa esté cargada en el sistema”. Es entonces ahí que los infractores tendrán el período de gracia con un descuento del 50 por ciento, una vez superado ese tiempo “deberá abonar el 100 % de la multa, que también lo podrá hacer dirigiéndose al Juzgado Municipal o a cualquier centro de pago habilitado. En todo caso, la idea es que el contribuyente no tenga que hacer tantos trámites y tenga la mayor cantidad de opciones de pago”.

Peralta recordó que esto se da en el marco de una política de modernización del Estado Municipal que impulsa el intendente Pablo Grasso, y en ese sentido adelantó que dentro de 20 días la gente podrá acceder a la página de la Municipalidad y “en la opción de la pestaña tasas e impuestos van a poder observar un ícono nuevo denominado ‘infracciones’ o ‘acta de infracción’ que es ahí entonces donde el contribuyente colocando sus datos va a poder ingresar”, detalló.

Finalmente, también señaló que en estos días “se saldrá con personal de Notificaciones para poder reforzar este nuevo mecanismo y los medios de pago para que los vecinos puedan tener mayor conocimiento”.