Río Turbio se prepara la Fiesta Provincial de la Nieve este sábado 14/08

Lo aseguró Miguel Páez, ex secretario general de ATE Río Turbio al recordarse hoy los 63 años de vida de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Aseguró que hay expectativa por la puesta en funcionamiento de la Usina, pero que lamentablemente continúan con algunos conflictos salariales.

Lo confirmó Gerardo Acevedo, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Río Gallegos. "De 36 unidades quedan no más de 18", señaló el referente del sector. Aseguró que la gran mayoría están "evaluando si trabajan o no porque la actividad ya no es rentable".