Caso Matías Oyarzo: los resultados de una Cámara Gesell y nuevos testigos se sumarían a la causa

Los resultados de una Cámara Gesell que se le realizaría a un amigo de Matías y nuevos testigos que aportarán precisiones sobre lo que vieron, podrían ser dos elementos contundentes en el marco de la investigación que la Jueza Roxana Suárez lleva adelante para determinar la responsabilidad de Jorge Ramps el conductor de la camioneta VW Amarok que embistió a Matías Oyarzo en la Autovía.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Sergio Luis Macagno abogado patrocinante de la familia del joven de 15 años que fuera atropellado el sábado 19 de junio explicó "son dos elementos importantes para nosotros" y agregó "las condiciones del hecho marcan que hay que celebrar que Matías esté tan bien como está, a pesar de que hay algunas secuelas que hay que darles continuidad de tratamiento en términos médicos".

"La causa sigue avanzando, esta mañana el equipo pericial avanzó con algunas de las medidas que habíamos solicitado y la Jueza Suárez negó la entrega de la camioneta hasta tanto se terminen de realizar estos peritajes que consideramos muy importantes. Para nosotros la camioneta superó la velocidad de 100 km en una zona no permitida a esa velocidad, según nos informa el consultor técnico de nuestra parte, pero estamos a la espera de la determinación de la Jueza".

"Además no hay marcas de frenado en la Autovía, por ende claramente no clavó los frenos y generó un traslado del cuerpo de Matías a casi 10 metros desde el lugar del impacto" señaló el abogado que al ser consultado sobre el pedido de la prisión preventiva para Ramps, dijo "hasta el momento la jueza no ha resuelto sobre esto".

"En términos generales vamos bien con los tiempos judiciales, la Jueza advirtió la demora la realización de una Cámara Gesell a un amigo de Matías y esto junto a nuevos testigos que aportaremos a la causa, creo que podremos reconstruir lo más fidedignamente posible lo ocurrido ese día", señaló Macagno.