Proponen cambiar "hisopados por vacunas" para quienes ingresen a la provincia

El doctor Juan Acuña Kunz de Caleta Olivia publicó en su cuenta de Facebook una sugerencia para la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

"Analizando diariamente el curso de la pandemia en el país, en Santa Cruz y particularmente en nuestra ciudad de ingreso a la provincia, le sugiero a las autoridades provinciales y la Sra. Gobernadora lo siguiente: mientras siga la curva achatada y en franca disminución deberían ya suspender los hisopado en forma masiva de quienes ingresan a nuestra provincia" anunció.

Su consejo en vez de los hisopados masivos, es que se realicen de forma selectiva y para aquellas personas que hasta el momento no están vacunados contra el coronavirus. En este sentido, el médico sumó: "Es decir, cambiar hisopado por vacunados, en que fundamento este pedido", escribió antes de enumerar sus razones.

1) Sin descuidar los protocolos, entiendo que estamos en una situación de franca disminución de los casos y un R0 por debajo de uno lo que significa dominación de la pandemia por parte del sistema de Salud

2) He observado que muchos de los que transitan por Ramón Santos pasan viniendo de otras provincias y no son controlados. Por diversos motivos que no vienen al caso detallar aquí.

3) Se estimularía a todos aquellos que quieran ingresar a Santa Cruz a que tengan una o las 2 dosis de las vacunas lo que ayuda a combatir este flagelo, que científicamente está acabadamente demostrado.

4) El que no esté vacunado y sea mayor de 12 años debe realizarse el hisopado a efectos del ingreso a nuestra Provincia.

5) Para transitar deben llevar los certificados de Vacuna Correspondientes o portar en la APP de nuestros teléfonos "Mi Argentina" donde todo vacunado en forma automática figura en dicha red.

"Esto se puede mejorar por las autoridades de salud y seguridad vigentes de nuestro estado provincial, pero creo que es ya es hora de iniciar con todos los cuidados pertinentes, una lenta pero segura vuelta a unas nueva normalidad de nuestros vecinos de Santa Cruz. Es solo un humilde aporte a nuestras autoridades provinciales.

Les mando un fuerte Abrazo" señaló en su cuenta.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Juan Acuña Kunz agregó "la idea surge a partir de que hay mucho retraso en el trailer sanitario en el ingreso a la provincia en Ramón Santos" y agregó "ayer a la tarde a las 19 horas se quedaron sin reactivos para seguir haciendo los testeos".

"Creo que es una etapa cumplida esta metodología, sabemos que la carga viral en los vacunados es bastante menor, por ende dejemos el hisopado selectivo y obligatorio para quien no tenga ninguna vacuna" comentó el facultativo.

Sobre los anuncios del gobierno nacional que flexibilizaron muchas restricciones, aclaró "en lo personal no estoy de acuerdo con la eliminación del uso de tapabocas bajo ninguna circunstancia, considero que es una barrera válida que todos tenemos para evitar la proliferación del virus. Tampoco estoy de acuerdo con acumular o generar grandes aglomeraciones en lugares cerrados, cono los boliches por más aforo del 50% que se solicite. Es peligroso".