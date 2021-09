El pasado lunes 20 de septiembre estaba prevista la primera reunión de conciliación obligatoria que iba a permitir reunir a las autoridades de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) con la representación gremial de los trabajadores mineros, la que finalmente no se concretó ya que la representación de la empresa no se hizo presente en la misma. El Ministerio de Trabajo de la Nación fijó una nueva fecha para el próximo 28 de septiembre, para realizar un nuevo encuentro y poder avanzar con las negociaciones.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Miguel Páez, delegado representante de los trabajadores nucleados en Asamblea en boca de Mina 5 detalló "no pudimos avanzar con una negociación porque la empresa no participó de la audiencia fijada para el lunes 20. Por eso el Ministerio fijó esta nueva fecha pero nosotros creemos que para el 28 todavía no va a estar definido quién será el nuevo Interventor".

Consultado sobre las versiones acerca de quién podría suceder a Aníbal Fernández en la Intervención de YCRT comentó "muchos se están poniendo el saco, hay rumores de Daniel Román Peralta, otros dicen que Matías Mazú, el tema es saber quién va a administrar la caja que no cualquiera tiene la capacidad de manejar. Si viene alguien tiene que estar capacitado. Debe ser alguien con capacidad técnica y política de estar al frente de la empresa, logrando consenso con los trabajadores y articulando la pelea para pelear el presupuesto que se necesita para sostener la empresas".