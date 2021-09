En la agenda de Leandro Álvarez hay artistas nacionales e internacionales de renombre que a menudo lo buscan para producir nuevo material discográfico, realizar arreglos musicales ó bien para preparar shows con esos sonidos que sólo este joven riogalleguense logra, y por lo cual es tan demandado en el ambiente musical. Hoy trabajando con Los Nocheros y María Becerra, se encuentra a días de presentar "Criollas" un material que dará que hablar ya que artistas reconocidas de toda latinoamérica, interpretan versiones reversionadas del folklore de sus países.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el productor Leandro Álvarez contó "Criollas es un producto que venimos preparando desde hace más de un año y medio con un gran productor como es Rafa Sardina, es un nuevo proyecto musical que implica artistas como Paula Arenas, Debí Nova, Paty CAntú, Nicole Pillman, Camilú, Francisca Valenzuela, Raquel Sofía, Techi Fatule o Manu Manzo que aportan su voz al disco, haciendo canciones de folklore latinoamericano, sacándolas de sus habituales estilos".

"Es un álbum interesante desde lo artístico que reivindica la lucha de género a nivel latinoamérica que consagraron a grandes como Violeta Parra, Yupanqui ó Simón Díaz" señaló el productor que adelantó , el material contiene 9 canciones tradicionales latinoamericanas, reversionadas por artistas mujeres, cada una desde un país distinto, interpretando una obra musical representativa de su lugar" comentó Álvarez.

"La pandemia me encontró con mucho trabajo, no me descolocó por suerte, ya que tenía varios proyectos en marcha" narró el riogalleguense, que agregó "Criollas fue parte de ese proceso, buscando cantantes reconocidas dentro del ambiente de la música pop, reggeatón, rock, pero con temas reversionados de música folklórica de sus países".

El productor hoy está trabajando con lo nuevo de Los Nocheros, armando la apertura y arreglos musicales del nuevo show de la banda, al tiempo que en su paso, logró involucrarse con el trabajo de María Becerra.

Hoy la vida parece llevarlo para Los Ángeles donde se radicará con su familia "es una ciudad donde yo trabajo mucho y muy seguido, el techo es distinto, el trabajo es distinto y el crecimiento ni hablar, pero ahora el proyecto es irnos con la familia y seguir creciendo" señaló.