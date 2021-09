El presidente Alberto Fernández designó al actual Gerente General de Administración y Finanzas, Germán Ulises Arribas, como nuevo Interventor de YCRT, lo cual ya publicado en el Boletín Oficial. El cambio se produjo luego de que Aníbal Fernández asumiera como ministro de Seguridad de la Nación, y el propio Arribas pertenece al grupo de trabajo que llegó con el ahora ministro nacional.

El flamante Interventor de la empresa minera es licenciado en Economía. Se graduó en la Universidad de La Plata. Se desempeñaba como Gerente General de Administración y Finanzas en la gestión de Aníbal Fernández.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Miguel Páez, delegado de los trabajadores de la Asamblea de Mina 5 e integrante de la junta interna de ATE sostuvo "como contador sabe perfectamente cuáles son los números de la empresa y las partidas que se necesitan para garantizar la continuidad del yacimiento".

"Es un hombre del riñón de Aníbal Fernández lo cual nos genera expectativa por las partidas que hay que pelear a nivel nacional y la respuesta favorable que se podría obtener por ser un hombre vinculado a ese funcionario" señaló Páez, que confirmó que Arribas "está en Río Turbio, lo que permite tener alguien a mano para plantear los reclamos" y continuó "buscaremos reunirnos en breve con él" señaló Páez que recordó que hoy martes se realizará la audiencia de conciliación obligatoria".

"Lo conocemos poco al nuevo Interventor lo cual nos genera intriga" señaló Páez, que agregó "pero por otro lado al ser una persona del espacio de Aníbal Fernández, puede significar que la mina y la Usina tengan todas las respuestas que el yacimiento necesita" sentenció.

"No hay forma de avanzar si el Interventor no logra un consenso generalizado con los trabajadores" dijo Páez que aseveró "si vienen a imponer su impronta, con recetas propias, sin consensuar, no se va a lograr sacar adelante el yacimiento".