El temblor se sintió en Puerto Natales: "No tuvimos heridos, ni evacuados pero el sismo fue también de 5.4"

Lo sucedido en el día de hoy en la localidad de El Calafate afectó toda la zona aledaña incluida la ciudad magallánica de Puerto Natales en el otro lado de la Cordillera. Según Erika Farías, Delegada Provincial de Ultima Esperanza y ex gobernadora provincial de Chile, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR “si bien somos una zona acostumbrada a sismos, pero no de esta magnitud”.

La ex gobernadora por otro lado aporto tranquilidad a la situación asegurando “gracias a dios no se encuentra nadie afectado y tampoco muchos daños”, por otro lado explicó “hace dos meses hicimos un simulacro de sismo y establecimos rutas de evacuación, por suerte no tuvimos que usarlas”.

Farías por otro lado explicó cómo fue ese momento en el que el movimiento telúrico hizo presente en la localidad chilena “hubo una alerta a la mañana y entre las 4:55 hs y las 5 hs de la mañana se sintió el sismo”. Para concluir informo como los vecinos de Puertos Natales sintieron este movimiento brusco de tierra “me he encontrado con gente que lo sintió y con otra que no”.