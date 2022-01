La provincia de Tierra del Fuego redujo un 20% los casos de coronavirus durante la última semana, aunque también registró nueve fallecidos, una de las cifras más altas para ese período desde el inicio de la pandemia, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud provincial reportó que en los últimos siete días contabilizados (desde el 16 al 22 de enero) se produjeron 2.807 nuevos contagios, 1.104 en la ciudad de Ushuaia, 1.548 en Río Grande y 155 en Tolhuin.

La cifra representa 791 casos menos (un 20%) que los detectados en la semana anterior, cuando se contabilizaron 3.598.

A su vez, en el mismo lapso se informaron nueve fallecidos, totalizando 510 en la provincia desde marzo de 2020.

Según el informe de la cartera de Salud fueguina, hasta la tercera semana epidemiológica de enero la jurisdicción posee 42.275 casos de Covid-19, de los que 35.554 fueron dados de alta y hay 4.642 cursando la enfermedad.

Por su parte, el nivel de internaciones se mantuvo estable con un leve descenso de los pacientes atendidos en terapia intensiva.

El relevamiento mencionó 17 internados en terapia (4 en Ushuaia y 17 en Río Grande) contra 20 de la semana anterior, y 31 internados en sala general (15 en Ushuaia y 16 en Río Grande).

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, Tierra del Fuego recibió 373.363 dosis de las que aplicó 339.803: 155.366 personas recibieron la primera y 140.479 completaron el esquema de inmunización.

Asimismo se aplicaron 8.447 dosis adicionales, 126 vacunas de aplicación única y 35.386 dosis de refuerzo.

La tercera ola de coronavirus se manifiesta en la provincia a partir de fines de noviembre, con las primeras infecciones relacionadas a la actividad turística, y en particular al inicio de la recalada de cruceros en el puerto de Ushuaia.

Todo comenzó con 11 casos detectados en la tripulación del crucero "Ultramarine", de la empresa Quark Expeditions, que arribó a Ushuaia el 25 de noviembre.

En las semanas posteriores se diagnosticaron 7 casos importados (el 7 de diciembre) 3 más (el 14 de diciembre) y otros 8 (el 21 de diciembre) aunque ya combinándose con casos autóctonos.

Por eso, tanto las autoridades sanitarias como el Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) y el Comité Operativo de Emergencia (COE) solicitaron "intensificar las medidas de prevención" a trabajadores del sector turístico que se desempeñan en hoteles, establecimientos gastronómicos, servicio de guías y transporte, entre otros.

Pese al crecimiento de casos, el Gobierno fueguino resolvió que no es obligatorio en el distrito el aislamiento de personas asintomáticas que fueron contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, siempre y cuando no sean convivientes y sin importar si están vacunados o no.

Esa medida es menos estricta que la recomendación efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyos funcionarios sugirieron flexibilizar el aislamiento solo en casos de contactos estrechos asintomáticos vacunados.

FUENTE: Télam.