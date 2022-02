Durante el acto de inauguración del Parque Eólico en Cañadón Seco, que fue encabezado esta tarde por la gobernadora Alicia Kirchner, el presidente de YPF Pablo González; y el CEO de la empresa, Sergio Afrontti expresaron la relevancia que reviste para la provincia y el país, el contar con un proyecto de estas características. Además, valoraron el trabajo conjunto y los avances que se están dando en materia energética.

En primer terminó el presidente de YPF, Pablo González destacó en primera instancia, que “estamos en un proceso de transición energética”. “El mundo está caminando hacia la transición energética y nosotros, lo que venimos manifestando es que esa transición se financia con los recursos que hoy tenemos en materia de petróleo y gas, y esos recursos tenemos que aprovecharlos, pero también lo que hoy YPF viene a presentar, es su responsabilidad y su preocupación por la cuestión ambiental”, explicó. En ese sentido, recordó que el año pasado con fondos públicos de garantía y sustentabilidad, se acordó con el Gobernador de San Juan, la posibilidad de llevar adelante a través de YPF Luz, el parque solar más grande del país. “Se trata de un parque que va a llegar a 300 megas, y en el cual se irá invirtiendo y trabajando en materia renovable.

En otra parte de su discurso agradeció el acompañamiento de la Comisión de Fomento, autoridades provinciales y legisladores. “Quiero agradecer a los representantes de los trabajadores, los dos sindicatos importantes de la industria que están mostrando un compromiso en la transición energética, y a toda nuestra gente de YPF”, agregó.

Asimismo, González resaltó: “El 25 de noviembre de 2018, sancionamos la ley 3622. Ese mismo día se promulgó y fue ese mismo día en el cual inauguramos la línea 132 Kv. Quiero poner en valor, a la provincia de Santa Cruz a través de la Gobernadora y su equipo de trabajo, junto a quien tomamos la decisión de invertir en ese momento 220 millones de pesos para hacer la línea que va desde este parque eólico, hasta Caleta Olivia. Era una obra que estaba dentro del plan de infraestructura nacional que el año anterior en noviembre de 2017 el Gobierno Nacional sin dar ninguna razón de nada e inaudita parte, bajó”. A su vez, expuso que en ese momento YPF Luz que tenía la procesión de este parque eólico no tenía la forma de evacuar la energía. “Dijimos en ese momento que se estaban construyendo molinos de viento que lo único que iban a hacer era algo que nos sobraba y que era viento. Para el gobierno anterior, estábamos fabricando ventiladores y esto hay que decirlo”, recalcó.

“Si hoy podemos inaugurar este parque, hablar de transición energética, y podemos discutir entre nosotros como seguimos invirtiendo en materia de renovables, es porque en ese momento tan difícil de Santa Cruz, tuvimos la visión estratégica de entender que se podía invertir pensando, en mediano y largo plazo como la matriz energética del Gobierno Provincial”, manifestó.

CEAdemás, expuso que si no se hubiera hecho la línea con el financiamiento provincial, no se hubiera podido avanzar en este parque eólico.

“Vamos a seguir adelante con nuestro plan de inversión, y de crecimiento. Desde YPF, nosotros venimos post pandemia trabajando, pero siempre incrementando los montos de los porcentajes de inversión. Yo nunca me voy a sentar con un dirigente sindical a decirle que me tiene que bajar 10 o 100 trabajadores, eso no va a pasar. Siempre va a haber discusiones, sí va a pasar, es lógico y lo aceptamos. Seguramente nos vamos a poner de acuerdo cuando cerremos la etapa paritaria porque tenemos el mismo interés que es trabajar por Santa Cruz. Tenemos absolutamente el mismo interés”, expresó.

En cuanto al trabajo conjunto, González precisó que con el mismo se ha logrado un importante “un despliegue profesional pero también con herramientas que nos han dado nuestro presidente y vicepresidenta”. “Si ambos no hubieran tomado la decisión estratégica que tomaron, no podríamos haber avanzado con lo que estamos diciendo que vamos a avanzar”, subrayó.

A los conceptos vertidos por el Presidente de YPF, el CEO de YPF, Sergio Affronti comentó que el parque eólico, es el resultado “de un esfuerzo de desarrollo que hemos venido haciendo desde hace años y hemos trabajado para construir y poder prever energía sustentable para el país”. “Esta compañía YPF Luz se constituyó en el año 2013, que constituyó YPF para que sea una compañía de generación eficiente. En esta oportunidad quiero rescatar algo muy importante en el año que YPF cumple 100 años donde se trabaja en el presente y también para el futuro”, amplió.

También detalló que el parque se encuentra en Cañadón León, que es un yacimiento histórico de la compañía y la provincia de Santa Cruz. “Estamos trabajando en conjunto para producir energía tanto renovables como de nuestros recursos de petróleo y gas en nuestro país, operación esta, que se puede llevar en forma conjunta en un mismo yacimiento”.

“Nuestra compañía es Federal ya que trabajamos en todas las provincias siendo libres en la producción de energía. Es un gran desafío que tenemos como empresa al poner a lo largo y ancho del país, los vastos recursos que tiene la compañía y el país para poner en valor”, finalizó.