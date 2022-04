Durante el acto central, el ministro de la Nación marcó que es “una emoción enorme estar presente, es uno de esos hechos que le tengo que agradecer a Alicia y que la vida nos permite estar en el sur”.

Sostuvo, además, que “es verdad que el sentimiento de Malvinas atraviesa toda la Argentina, pero también es verdad que en ningún lugar como en nuestra Patagonia se siente tan profundamente la causa de Malvinas”.

Filmus remarcó que “el gobierno argentino está siempre trabajando no solo para que haya recuerdo y memoria, sino para que la causa sea la que no deje de estar vigente hasta que volvamos a enarbolar las banderas argentinas en nuestras queridas Islas Malvinas”.

En otro tramo, planteó: “El lema ‘Malvinas Nos Une’ refleja que hay pocos acuerdos así alrededor del mundo, en donde no podemos dejar de pelear por nuestras Islas. No existe ningún país que, a punto de cumplir 190 años de una usurpación, transmita de generación en generación esta causa que es nacional”.

El ministro sostuvo que “hay algo maravilloso que es el sistema educativo y cómo todos nos incorporamos a la causa, cuando vemos ese mapa sabemos que no se puede festejar la independencia porque hay una parte de nuestro territorio que todavía no es independiente y todavía no puede festejar”.

Filmus señaló que “el colonialismo no tiene nada que ver con el siglo XXI” gracias a “ese sistema educativo que trabaja día y noche para que la causa esté presente, es por eso que tantos años después seguimos peleando la causa”.

Destacó, en otro tramo, que Reino Unido “solo tiene intereses materiales” y “nosotros tenemos un sentimiento sobre Malvinas”.

Es por eso que, consideró para concluir, “es imprescindible y necesario que trabajemos fuertemente para que toda Latinoamérica se una a la causa, en 1833 en el mes de julio tuvimos una carta de Bolivia, el primer país latinoamericano en apoyarnos” e instó a “fortalecer nuestro vinculo con América Latina y con el resto del mundo, sigamos trabajando de la mano del dialogo y la diplomacia”.