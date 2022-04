Castro: "Hay que determinar a la minería como política de Estado"

En diálogo con EL MEDIADOR, Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz, expresó que "estamos preocupados. Si empezamos a vislumbrar el cierre de algunos yacimientos y no nos adelantamos al posible impacto negativo que podría generar, no solamente en la masa salarial, sino en las comunidades, en los proveedores, en todos los circuitos genuinos económicos que genera la actividad, si no vislumbramos que en un corto plazo haya expectativas de abrirse más yacimientos, es como que estamos condenados al fracaso”.

"Hay sectores que no cumplen con su parte. Si hay un marco legal escrito, avalado y homologado, un acuerdo de partes para saber qué actividades corresponden a uno y otro sindicato y después de 4 años eso vuelve a ser cuestionado. Si hay un acuerdo firmado, la autoridad contralor en la provincia tiene que procurar que se respete", remarcó el sindicalista.

Además, Castro afirmó que hay “muchos medios que utilizan la palabra de conflicto, pero no es real. AOMA no tiene ningún conflicto ni con la empresa ni con colegas sindicales. Nosotros somos partícipes porque estamos dentro de la actividad, pero no estamos frente a un conflicto".

"Manantial Espejo, Don Nicolás, son los yacimientos que estarían próximos "(a terminar con su productividad). Siento pena. La minería podría ser un atisbo para revertir la problemática, de tanta demanda de trabajo, de esperanzas por cumplir. La minería puede ser una gran alternativa. Para eso tenemos que empezar a trabajar todos. El tiempo sigue pasando", agregó el minero.

"Hay que determinar a la minería como política de Estado. Ponerla como prioridad. Me hubiera gustado que hoy en Gobernador Gregores algún diputado hubiera presentado algo sobre el desarrollo minero", sentenció Castro.