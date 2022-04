La iniciativa busca pagar la deuda contraída con el FMI por el gobierno del expresidente Mauricio Macri. En tanto, el proyecto para levantar el secreto fiscal y bancario continuará siendo debatido y no será llevado al recinto la semana que viene.

Nuevo récord histórico de las exportaciones argentinas en marzo

Las exportaciones sumaron US$ 7.352 millones, con un crecimiento interanual del 28,5%, con subas en todos los rubros, según datos del Indec. En tanto, las importaciones alcanzaron los US$ 7.073 millones, con una suba del 33%, por lo que el mes cerró con un superávit de US$ 279 millones.