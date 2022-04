Compartimos algunos de los pasajes de su mensaje a la feligresía que se congregó para recibirlo.



“Quiero agradecerles mucho la posibilidad con ustedes, con esta comunidad. Hace un año yo le escribí un mail a un sacerdote de El Salvador que se llama Manuel. Y el me mandó el contacto de un obispo que se llama Osvaldo y ahí empezó esta historia”



“Yo estuve 20 años en el mismo lugar. Una comunidad que quiero mucho y me ha formado de sacerdote, para bien y para mal, como les dije a ellos cuando me despedí, y 30 años viviendo en la Patagonia austral viviendo en el sur del mundo”.



“Con todo lo que esa comunidad me había dado, yo experimentaba que tenía que darle la oportunidad de que tuvieran otra experiencia también de pastor y que pudieran vivir la diversidad de la fe”.



“El Papa es argentino, el párroco es argentino y este año hay mundial de futbol. Así que yo espero que toda la parroquia sepa por qué equipo hay que alentar. Ahí nos vamos a llevar bien”.



“Al mismo tiempo me sentí invitado por los evangelios que íbamos leyendo esos domingos, los ultimo domingos antes de la pandemia, también yo salir y animarme a una experiencia de fe en un lugar bien diferente”.



“Acá estoy compartiendo con ustedes la fe y la vida, que es lo que todos tenemos en común. Ahí decía el decreto que tengo que ser tratado como no sé que cosa, y yo creo que eso nos lo debemos todos. Todos nos debemos tratar como hermanos porque lo más importante de cada uno y cada una de nosotros es que somos hermano. Eso es lo que nos enseñó Jesús. No es que yo soy algo especial, distinto de uds. Lo que nos hace realmente discípulos de Jesús es que somos hermanos. Eso es lo más lindo que tiene nuestra fe”.