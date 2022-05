Fiesta VIP: Fabiola Yáñez también ofrecerá $1,4 millones para cerrar la causa

En línea con la estrategia judicial de Alberto Fernández, la primera dama Fabiola Yáñez también ofrecerá en concepto de reparación una suma de dinero para intentar cerrar la causa en la que está imputada por el festejo VIP en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta.

El abogado Juan Pablo Fioribello delinea los detalles de la presentación que se realizará este mismo martes y en la que la Primera Dama ofrecería $1,4 millones como reparación integral por el festejo de cumpleaños del que también participó el Presidente.

Justamente Alberto Fernández ofreció al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez entregar 1,6 millones de pesos a instituciones médicas para cerrar la causa en la que está imputado por violar las restricciones que él mismo dispuso en pandemia.

La donación propuesta en realidad es una reparación integral, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Primero debe ser aceptada por el fiscal y luego homologada por el juez.

Según fuentes, el acuerdo con el fiscal ya está sellado. Fioribello y su socio Mariano Lizardo acordaron la cifra que se abonará en concepto de reparación. Fue el propio Presidente el que le ordenó que agilizará las negociaciones para cerrar el tema. Las negociaciones entre los abogados y el fiscal comenzaron hace semanas.

Alberto Fernández ya había ofrecido -cuando la causa estaba en Comodoro Py- donar $630 mil, pero luego esa cifra quedó desactualizada, golpeada justamente por los efectos de la inflación que tanto preocupan a la Casa Rosada.

Se espera que otros tres invitados, Santiago Basavilbaso, Fernando Consagra y Emanuel Esteban López, que trabajaba como asesor de la primera dama Fabiola Yáñez, también realicen una nueva propuesta económica este martes. Serían de entre $200 y $300 mil cada uno.

Alberto Fernández dio la orden de mejorar la oferta y cerrar el caso

La oferta del jefe de Estado para dejar atrás definitivamente la causa fue enviada antes de que el mandatario se suba a un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid, España en donde lleva adelante una gira internacional.

El último paso del acuerdo es que sea homologado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

El magistrado ya aceptó un acuerdo de “conciliación” con otra de las asistentes al festejo en Olivos. Se trata de Carolina Marafiotti, la estilista personal de Fabiola Yáñez, que acordó pagar 200 mil pesos para solventar días de internación en terapia intensiva a pacientes de Covid-19.

El dinero que ofrecerá Yáñez también irá a fortalecer el sistema sanitario de los hospitales públicos dedicados a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia.

Una vez homologados los acuerdos, los imputados en el caso deberán cumplir con lo pactado y de esa forma se cerrarán las causas por la violación a las normas de restricción de circulación impuestas al principio de la pandemia.

De esa manera, obtendrán –tras cumplir con lo acordado- el sobreseimiento definitivo en las causas y no registrarán antecedentes penales en el futuro.

Qué es la causa por la fiesta VIP en Olivos

El 14 de julio de 2020, mientras en el país estaba sumergido en una cuarentena por el coronavirus, Alberto Fernández violó su propio DNU y festejó junto a su mujer y una decena de amigos un cumpleaños en Olivos.

Primero trascendió una foto, pero luego el propio Gobierno, tratando de controlar los daños filtró también videos en donde sus amigos le cantan el cumpleaños a Yáñez. El caso salió a la luz casi un año después de ocurrido, en agosto de 2021.

En ese entonces, Alberto Fernández dijo: “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta de que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”.

Del encuentro participaron -y fueron imputados- Alberto Fernández, Yáñez, Marafioti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Rocío Fernández, Niña, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.

