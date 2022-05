Mamá de Demian Ceballos: “Seguiremos pidiendo justicia por Demian"

La semana pasada se dio a conocer el fallo y la posterior sentencia del crimen de Demian Ceballos, tras casi doce años. Según Claudia Esteban, mamá de Demian Ceballos, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “ante este fallo no creo que vuelvan a hacer otro juicio”.

En este sentido, habló sobre sus sensaciones tras conocer la sentencia de Barrionuevo y Povolí: “Como mamá agradezco haberlos visto en el banquillo, para mi yo gané”.

“Los cinco son culpables, la justicia tiene otra forma de ver las cosas parece. Ellos están sueltos, todos, tienen una condena en suspenso no están presos”, manifestó.

La madre de Damian Ceballos hizo mención sobre la posibilidad de apelar la sentencia: “Teníamos hasta el día de hoy para apelar, pero fiscal Saldivia dijo que no lo consideraba”. Y finalizó que “lo único que me queda es pedir que no haya otro Demian, no quiero que haya otro, seguiremos pidiendo justicia por Demian”.