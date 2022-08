En la comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados dieron despacho al pedido de acuerdo del pliego enviado por el Poder Ejecutivo para la designación de Fernando Basanta como miembro integrante del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.



En comunicación con EL MEDIADOR, Franco Mascheroni, secretario adjunto de Judiciales, opinó que "nosotros, como gremio, opinamos que no correspondería que sea de esta manera. Es una persona que no lleva en la órbita provincial los años que corresponde. Llámese Fernando Basanta o la persona que sea, si no cumple con los requisitos, vamos a plantear la discusión"



"La sociedad tiene que saber sobre las designaciones que hay en el Poder Judicial y que no cumplen con los requisitos que la Constitución ordena", señaló Mascheroni, al tiempo que explicó que lo plantearon con diputados de varios bloques y "quedará en responsabilidad de cada diputado, lo que vote"

“No es cuestión de nombres, sino de respetar las reglas. Si no, cualquier puede hacer lo que quiera. Somos un poder independiente y tenemos que ver las partes que se están viendo”.