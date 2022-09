En un video, los diputados Nadia Ricci, Daniel Roquel y Gabriel Oliva, se refirieron a este tema como una falta de respeto y manifestaron que ahora la responsabilidad es de la Gobernadora Alicia Kirchner quien debería “obligar a Velázquez a presentarse a dar respuestas”.



“El 11 de agosto asumieron el compromiso de presentarse y nuevamente deciden no hablar de estos temas que preocupan tanto a nuestro pueblo. Es una total falta de respeto no sólo hacia los Diputados sino a todos los santacruceños que esperan respuestas”, dijeron los Legisladores; quienes sostuvieron que es la única manera de hablar las cosas con seriedad ante la falta de iniciativa del Bloque oficialista que impide el tratamiento de sus proyectos presentados en la Cámara de Diputados.

“El sistema educativo en Santa cruz está destrozado, las escuelas se caen a pedazos, no hay planificación, ni se habla de calidad educativa. Hay escuelas que no tienen clases. Por eso pedimos hablar estos temas con Velázquez pero una vez más nos dejó en claro que la educación no es una prioridad para este Gobierno”, dijo Ricci.

Los Diputados explicaron que la comisión fue convocada para tratar temas de infraestructura pero también para tratar temas relacionados a lo pedagógico y presupuestario en nuestro sistema educativo.

“Esperábamos, como había sido prometido, a la máxima autoridad de la cartera de educación de Santa Cruz para debatir los proyectos que se habían presentado”.

En cuanto a cómo seguirá esto, Daniel Roquel sostuvo que “se hace difícil cuando un representante del pueblo no quiere dar la cara para explicar cuáles son los problemas que tiene la educación, y si ellos creen que nos las hay que por lo menos vengan”.