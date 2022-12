Caso Padrón: “No sabemos si Sofía Avila está en Buenos Aires o se ha fugado del país”

El Caso Padrón ya lleva casi dos años, en donde no ha habido mayores novedades en el último tiempo desde la liberación Sofía Avila, implicada en la muerte Juan Manuel Padrón, en octubre de este año. Jovita Vivar, abogada de la familia Padrón, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR aseguró "la familia está angustiada, la madre ya no cree que exista la justicia”.

Por otro lado, se refirió a las últimas novedades en el caso Padrón: “No ha habido mayor novedad, se apartó a la doctora Suarez porque no hizo bien la clasificación y no había motivado una resolución como corresponde por lo cual cayo por nula”. Y recalcó “ahora se tiene que pronunciar un nuevo pronunciamiento, esto no significa que haya o no responsabilidad legal por parte de Avila”.

Por último, la abogada de la familia Padrón comentó sobre el desconocimiento del paradero de Sofía Avila “desconocemos donde se encuentra Sofía Avila, el procesamiento al ser nulo quedo en libertad y no sabemos si está en Buenos Aires. Está presente el peligro de fuga, ella tiene todos los medios económicos para evadir la justicia”.

"Lo único que sabemos es que le dieron la libertad, no sabemos si está en Buenos Aires o se ha fugado del país ya que no tiene ninguna restricción”, concluyó la abogada.