Premios Oscar 2023: Rihanna interpretará "Lift Me Up" en vivo

Recién salida de su actuación en el Super Bowl LVII, Rihanna ahora está lista para cantar la canción nominada "Lift Me Up" de Black Panther: Wakanda Forever en la 95. entrega anual de los Premios Oscar.

La canción marca la primera nominación al Oscar de Rihanna. La música de “Lift Me Up” es de Rihanna, Tems, Ryan Coogler y Ludwig Goransson, mientras que las letras son de Tems y Coogler.

Otras nominadas a Mejor Canción son “Applause” de Tell It like a Woman, “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick, “Naatu Naatu” de RRR y “This Is A Life” de Everything Everywhere All at Once.

Rihanna, nueve veces ganadora del premio Grammy, tiene ocho álbumes multiplatino y 14 sencillos que alcanzaron el número uno en la lista Billboard Hot 100. El último álbum de Rihanna fue Anti, que lanzó en 2016.

¿Cuándo será la entrega de los Premios Oscar 2023 y dónde se podrá ver?

La gala de los Premios Oscar 2023 se celebrará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se podrán ver en TNT y TNT Series.

Jimmy Kimmel será el presentador por tercera vez en su carrera. El famoso cómico y presentador volverá a tomar las riendas de la transmisión de los Oscar de 2023 después de haber sido maestro de ceremonias de las ceremonias de los Premios de la Academia de 2017 y 2018.

Películas como The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Women Talking, Tár y The Banshees of Inisherin ya han surgido como posibles contendientes en la carrera de este año.

FUENTE: Ámbito.