En ese sentido Isolda Benitez, la primera contagiada de Covid-19 de la ciudad de Río Gallegos, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo 97.5, y expresó que “en su momento fue terrible, porque era para todos, el Covid era muerte. Yo estoy muy agradecida la hospital, a los médicos y a los enfermeros porque al ser la primera contagiada de Covid pudieron todo a mi disposición y prestaron todos sus conocimientos en mi por lo que pudimos salir a flote”.

“El tiempo fue pasando y, como todo, uno fue olvidando aunque aún seguimos utilizando las protecciones ya que uno, al haberla pasado tan mal, trata de no olvidar. La verdad es que han sido tres años que, gracias a la vacuna, lo he superado bien sin secuelas y hay mucha gente que quedó sin secuelas” agregó.

Isolda estuvo internada por Covid-19 en el Hospital Regional de Río Gallegos desde el día 2 hasta el 24 de abril del 2020 en terapia intensiva, con un coma inducido y respirador: “Yo comienzo con un estado gripal y se fue agravando a lo largo de la semana hasta que el día 2 de abril ya no podía respirar y tenía un dolor inmenso en la espalda. Llamo a la doctora y me dijo que los síntomas que tenía eran compatibles con el Covid y yo no podía creerlo. Me llevan, me internan y hubo un lapso en donde no se lo que sucedió porque perdí el conocimiento. Cuando vienen y me dicen que los resultados habían dado Covid, me llevan para terapia y, sinceramente, pensé que no volvía más y no iba a ver más a mis hijos ni a mis nietos. Fue un gran miedo por la experiencia que había vivido junto a mis padres, ellos fueron a terapia y no volvieron más y creí que a mi me iba a pasar exactamente lo mismo”.

Al ser consultada por este medio acerca de cómo es su percepción actual de la vida al haber logrado sobrevivir a una situación de salud tan grave, Isolda explicó que “estuve dos veces tocando el cielo, ahora hay otras prioridades. Antes eran trabajar y trabajar para tener más logros y ahora es el disfrutar la vida y vivir. El resto, va y viene porque lo único que nos llevamos es lo que disfrutamos”, concluyó.