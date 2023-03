José Hidalgo será el nuevo director de Tránsito de la municipalidad de Río Gallegos, según lo anunció quien fue designada como interventora de dicha dirección, Mónica Gutierrez

Gutiérrez asumió luego del choque fatal que terminó con la vida de Rodrigo "Cokito"Oyarzo, cuando un móvil, conducido por un agente de Tránsito, estaría realizando una persecución, lo cual está prohibido. La causa fue judicializada y por el momento, se encuentra detenido un inspector.

Por la tarde de este martes, el secretario de Gobierno, Silvio Escobar, el secretario de Legal y Técnica del municipio, Gonzalo Chute y quien se desempeñó como interventora de la Dirección de Tránsito, Mónica Gutierrez brindaron una conferencia de prensa en la que, además de los detalles de los avances en la causa, presentaron al nuevo director del área, José Hidalgo.

Hidalgo fue electo concejal en 2007, junto con Pablo Grasso. Asesoró a la ONG "Estrellas Amarillas". En 2010 se declaró la Emergencia Vial en Río Gallegos, en donde Hidalgo tuvo una importante participación. Luego, integró la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

"El Señor intendente me ha convocado esta mañana para que me hiciera cargo de la dirección de Tránsito. Es un momento que no es fácil", señaló Hidalgo. "Conozco lo que significa el tránsito y vamos a poner todo lo que esté en mí para poder poner esa área en funcionamiento, para que no vuelvan a ocurrir estas cuestiones que son muy dolorosas, muy graves y que cuando pasan, realmente no podemos solucionar nada, porque no podemos devolver la vida."

"Vamos a trabajar ordenando todo lo que haya que ordenar"

El nuevo director remarcó que "hay que restablecer los lazos de confianza entre el área; los inspectores de Tránsito y la comunidad"

"Esta situación ha llevado que haya un enojo muy fuerte que es entendible y aceptable. Todo esto hay que volver a reconstruirlo, hay que volver a trabajar en capacitaciones. Hay que entender que no todos los inspectores de tránsito son iguales y que no todos cometen errores como los que se han cometido y que le han costado la vida a Rodrigo", finalizó.