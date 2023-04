Los sindicatos que tienen representación en el YCRT comienzan un paro por tiempo indeterminado. La propuesta se basa principalmente en la falta de inversión en todo el yacimiento carbonífero. Son dos gremios los que definieron paro por tiempo indeterminado.

“Nos reunimos con los otros gremios de la empresa para definir y finalmente la medida de fuerza por no tener respuesta positiva por parte de la empresa. Queremos reunirnos con el interventor en Río Turbio para plantearle la necesidad de inversiones en el puerto. Otros gremios tienen puntos en común como la recomposición salarial de algunos trabajadores”, puntualizó Walter Tajes, Dirigente de La Fraternidad, en diálogo con EL MEDIADOR

“La expectativa era otra porque veníamos de un gobierno peor, con este teníamos expectativa de generar energía y trabajar en conjunto con la empresa, no está sucediendo en este momento. Al principio las inversiones se iban a realizar en la Usina, y luego se iban a destinar a los sectores más vulnerables, en este momento, no están llegando las inversiones”

Luego, explicó la respuesta que reciben de las autoridades de la empresa YCRT y que los jubilados no están percibiendo sus haberes: “Las autoridades nos dicen que están haciendo todo para conseguir el dinero, pero todavía no es posible conseguirlo. La preocupación es que no hay fecha y todos los jubilados dependen de ese dinero que no llega”.

“Todavía no tenemos definido las medidas de fuerza que vamos a realizar con los otros compañeros, estamos en contacto para ver qué medidas vamos a llevar adelante”, agregó.

“Ya pasamos la peor época de YCRT donde se echaron a muchos trabajadores, si entra un nuevo gobierno, pedimos audiencia con la gobernadora porque ella estuvo en el momento más crítico de la empresa. Estamos complicados con los tiempos para lo que se viene”, finalizó.