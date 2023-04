San Lorenzo no pudo como local ante Fortaleza de Brasil y cayó derrotado por 2 a 0 en un discreto e intenso encuentro que disputaron esta noche, en el estadio Pedro Bidegain, en el marco de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Una imagen del ataque ruso a una maternidad de Mariupol ganó el premio World Press Photo

El fotógrafo ucraniano Evgeniy Maloletka, que trabaja para la agencia Associated Press (AP), fue galardonado este jueves con el premio World Press Photo of the Year tras haber registrado con su cámara una imagen icónica de la guerra en su país, la de una mujer embarazada que es trasportada en camilla con el bajo vientre ensangrentado en la ciudad de Mariupol.