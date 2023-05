La reacción de Fabi Cantilo al ver sus escenas de la serie de Fito Páez junto a Mica Riera

En un primer momento, Fabi grabó un video en el que dijo: “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, advirtió la intérprete de “Nada es para siempre”, aunque no quiso dar más detalles sobre la consideración que tuvo sobre la biopic en la que también muestran cómo fueron sus comienzos en la música junto a Charly García.



Sin embargo, después de esa confusión, la cantante salió a aclarar su parecer sobre su personaje en la serie. “Seres, no estoy enojada”, comenzó diciendo la cantante con un filtro de rubor en sus mejillas. Luego quebró en risas. “Ay Dios, se entendió todo mal”, detalló. “Qué lindo sol, qué lindo día, qué lindo todo”, sentenció y para ser aún más clara, agregó: “A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice”. Para cerrar, tiró un beso a la cámara y apuntó: “Paz y amor, viejo”.

En esta oportunidad, junto a Mica Riera, que es la actriz que interpreta su personaje en la serie de Fito, se encontraron para ver algunas escenas juntas. Mientras en la pantalla se veían imágenes de los actores que interpretan a Fito y a Fabi, Cantilo se puso a reír y se emocionó al mismo tiempo. “Mi sensación es que estamos iguales”, resumió. Y agregó: “Es todo un disparate”.

En cuanto a Mica Riera, dijo emocionada: “Yo todavía no caí que está sucediendo esto”. En tanto Fabiana aclaró: “Lo que le quiero decir a la gente que es la primera vez que las veo, la reacción es completamente genuina”. Así que en una de las escenas en donde los personajes se conocen, la intérprete de Fabi lo trata de usted al músico.

Cantilo, entre risas, disfrutó de verse en esa situación y mientras la recordaba, explicó: “Yo trato de usted a mi familia, por eso viene lo de usted, porque es íntimo el usted”. Más adelante, rememoró que se vieron por primera vez en la oficina de Grinbank. “Yo abrí la puerta y estaba un ser con el pelo largo y quedé como ‘ahhh’, fue una cosa como un flechazo, muy platónico, siempre hablaba con Fito de que lo conozco de otra vida y qué se yo”, destacó.

Acto seguido, Mica contó que tuvieron dos encuentros de seis horas cada uno con Fabi. “Le pregunté todo y ella me respondió de todo. En realidad lo que más quería era que vos te pudieras ver en algún momento”, le dijo mirándola a los ojos. “¡Muy bien, está muy bien logrado!, qué loco, el lunar, me muero con el lunar”, acotó Fabi ante la personificación de su otro yo. Y siguió: “Me dio impresión porque Andy (que interpreta a Charly García) está igual”.

Cuando se vio una escena de amor entre ellos, la compositora reconoció que “en esa época me gustaban los espadachines flacos, narigones, de pelo largo, de rulitos”, haciendo alusión a su expareja. También recordó: “Gracias a este muchacho, Fito Páez, cuenta más suave porque yo estaba re loca, él era mi cable a tierra”.

En una de las partes más graciosas, Fabi contó que Fito quería que ella le hiciera de comer. “Pobrecito”, dijo riéndose. También recordó momentos de diversión, a las noches, en boliches. “Eso era el Morocco. Yo me iba a de joda siempre, era muy salidora, más salidora que él. Él me cuidaba. ¡Él era más normal! quedamos como familia, ¿viste?, como decimos siempre”

No faltaron las escenas de peleas y mientras las veían, Fabi reconoció: “¡Qué impresión!, la dinámica era así... Eran las noches, los taxis. Yo era una chica saturada, y Fito era un chico serio, hacía música y trabajaba en serio. Yo no sé qué estaba buscando. Divertirme estaba buscando pero no me salía bien por eso lloraba”.

Antes de terminar, Mica admitió que estaba todo el tiempo metida en el personaje. “Todos me decían ‘estás igual’”, y Fabiana lo ratificó. “Estás igual, vamos a ser amigas”, le dijo mirándola de cerca.

