Robert De Niro se convirtió en papá a los 79 años

Uno de los actores iconos de Hollywood es sin duda Robert De Niro que en agosto llegará a los 80 años. Es por ello que recientemente fue noticia no por el estreno de una de sus películas, sino por revelar que se convirtió en padre por séptima ocasión en su vida.

Esta noticia la dio a conocer prácticamente sin querer mientras daba una entrevista con motivo al próximo estreno de su nueva producción "Acerca de mi padre", por lo que le pareció oportuno hablar sobre su rol como padre y de esta nueva etapa en su vida.

El legendario actor hizo una pausa sobre el tema de la película para contar sobre este importante papel en las personas y de las decisiones a tomar con el paso de los años, debido a que es bueno ser cariñoso, pero en algunas oportunidades también es necesario ser severo.

Robert de Niro habló sobre su rol como padre a los 79 años

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, manifestó.

En ese momento cuando le preguntaron sobre sus seis hijos, impactó con su respuesta, revelaron son siete, los hijos que tiene: "Siete, en realidad, acabo de tener un bebé", sentenció aunque sin dar muchos detalles sobre ello.

Después de esa respuesta, generó mucha curiosidad saber quién es la madre, algo que no se tiene muy claro, por lo que espera que en los próximos días, se revele el nombre de la persona que convirtió nuevamente en padre al actor a los casi 80 años.

En la entrevista De Niro continuó hablando sobre si rol, expresando que no se considera un “padre genial”, pero si está presente en la vida de todos que tiene con res mujeres distintas, a la espera de quien es la misteriosa mujer del séptimo.

"Estoy bien, a veces, mis hijos no están de acuerdo conmigo, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya son cosas que pasan. Y en cuanto a mi bebé, es demasiado chico, las discusiones vendrán más adelante", agregó.

