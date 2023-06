Este jueves será una jornada histórica para Río Gallegos. La vicepresidenta Cristina Fernández estará presente en la capital santacruceña a fin de realizar la inauguración del nuevo anexo del hospital de Río Gallegos. Se trata de un día bisagra para el desarrollo sanitario de Río Gallegos, que contará con una enorme carga política debido a la presencia de la titular del Senado. Por estas horas TiempoSur pudo conocer que puertas adentro el Gobierno Provincial ultima detalles y prepara el operativo de lo que será el jueves, con horario todavía a confirmar, aunque se espera no solamente el acompañamiento de los funcionarios del gabinete y el ejecutivo, sino una alta presencia de la militancia del Frente de Todos. Por ahora se mantiene el hermetismo acerca de la llegada o no de cristina y si bien no quisieron brindar mayores detalles, todo indica que la presidenta del senado estará presente en la ciudad para la inauguración.

Como dato no menor –aunque no estrictamente relacionado- se da el día después que se conozcan cómo quedaron conformados los frentes electorales.

Vale señalar que la obra fue iniciada en pleno 2020. Como un compromiso del Gobierno Provincial de reforzar la salud pública en medio de una pandemia que paralizó el mundo. Con avances y atrasos, finalmente esta semana quedará abierto al público oficialmente. La participación será junto a la gobernadora Alicia Kirchner y su gabinete.

La obra

En esta ocasión, el edificio contará con nuevos consultorios externos, además de áreas de logística y administración, áreas técnicas y de servicios. La superficie total estimada de las nuevas instalaciones es de 3.368,20 m2 cubiertos, de los cuales 2.721,50 m2 estarán en planta baja y los 646,70 m2 restantes en planta alta; con la posibilidad de ampliar una superficie aproximada de 1.500 m2 en esta parte superior, como un crecimiento a futuro del establecimiento.

finalización de su primera etapa. Esta fase inicial se centró en la instalación de consultorios externos, logística, geriatría e internación geriátrica.

Las áreas técnicas y de servicio, así como las circulaciones públicas, semipúblicas y restringidas, se establecieron como espacios de apoyo para los sectores mencionados anteriormente.

Una vez concluida la obra de referencia, se procedió a la refuncionalización del edificio existente con el objetivo de optimizar y potenciar sus instalaciones y complejidad. Las funciones y actividades secundarias serán trasladadas a la nueva construcción que se llevará a cabo.

El histórico acto

En 1995, el por aquel entonces gobernador Néstor Kirchner, junto a Cristina Fernández y el presidente Carlos Menem (quien luego sería el rival electoral del santacruceño) inauguraron el primer módulo del hospital.

En medio de aquel acto, el gobernador Kirchner tomó la palabra y remarcó hablando a enem: “Querido Señor Presidente “El pueblo de Santa Cruz de una punta a la otra le dice presente y le agradece la presencia en este confín de la Argentina. Estoy profundamente agradecido, discutiendo federalmente, con comprensión de lo que es el país, sabedor de lo que hay que luchar, siempre tuvimos las respuestas que nos solucionaron los problemas. Le estamos agradecidos a la Nación por el pago de las deudas y regalías impagas, aunque se lo digo de todo corazón”.

En aquel entonces, Kirchner -quien ocho años después terminaría compitiendo por la Presidencia y ganando- enfrentó a Menem y le espetó: "Estamos cuidando moneda a moneda, mientras en otros lados lapidaron fondos de regalías. Lo hacemos para darle un mejor futuro y calidad de vida a nuestro pueblo. Nosotros estamos agradecidos".

En aquel entonces y en medio de un fuerte viento patagónico y sobre un palco, Menem refrendó acuerdos y luego tomó la palabra. "Seguiremos viniendo las veces que sea conveniente. Vamos a contraer el compromiso de seguir trabajando. No se tiene que sentir molesto gobernador si le dicen que tiene plata. La supo capitalizar para la provincia".

"Desde lo más profundo de mi corazón lo felicito por llevar tareas que van cambiando la historia de nuestra patria. Es una de las provincias mejor administradas", decía Menem en el ´95.

