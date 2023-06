"El Cone" de GH se quebró en vivo al hablar sobre la separación con Coty Romero

Una de las parejas que se formó en Gran Hermano 2022 llegó a su fin. Alexis ‘el Cone’ Quiroga y Coty Romero finalizaron su relación tras casi 7 meses de relación. El ex participante de GH habló sobre la ruptura y demostró su tristeza.

El cordobés aseguró que extraña a su ex novia y se quebró en vivo al referirse a la correntina. “Los dos estamos enganchados”, reveló ‘el Cone’ en LAM. El mediático aseguró que luego de cortar Coty viajó a su provincia natal para estar con su familia. “Se fue muy mal”, comentó.

“Extraño todo de ella, prácticamente todo. Como compañera. Pasamos un montón de cosas hermosas, pero era una sumatoria de peleas que llega un momento en el que decís ‘bueno, yo no quiero estar más con ella’”, agregó Alexis.

'El Conejo' se refirió a la posibilidad de reconciliarse con Coty y aseguró que puede suceder. “Yo soy partícipe de que si hay amor siempre hay chances”, expresó y añadió: “Después de que ella tomó la decisión, volvimos a hablar hace poquito, ella volvió de Corrientes con otra cabeza, que quería volver, que estuviéramos juntos”.

Sin embargo, habló sobre el difícil momento que pasó tras separarse. “Yo pasé dos semanas muy feas, tomando pastillas para dormir. No había forma de dormir”, reveló. El ex GH explicó que no quiso volver con Coty porque tiene cosas por sanar: “Pasé un montón de cosas que hacía muchísimo tiempo que no me pasaban, pidiéndole por favor... Después, volvió con otra imagen de querer volver, pero sentí que me lo debía a mí, a tratar de estar bien. Pasé dos semanas de mierda”.

Alexis argumentó que necesita tener las cosas claras para regresar con la correntina. “Ella quería volver. Ahora yo necesito estar más fuerte. No quiero volver a pasar lo mismo, quiero estar seguro de que las cosas van a ser distintas, de que la relación va a ser sana”, sostuvo.

