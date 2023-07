Claudia Valenzuela, habló sobre el gesto que tuvo Wanda Nara tras la detención de su hijo

L-Gante continúa detenido en la DDI de Quilmes desde hace casi dos meses tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas. El cantante de cumbia se encuentra en la espera de la libertad condicional, sin embargo la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la excarcelación.

Claudia Valenzuela, la mamá del músico, continúa reclamando por la libertad de su hijo en los medios de comunicación. Además, en distintas entrevistas se refirió a las amistades que apoyan a L-Gante en este difícil momento y destacó la solidaridad de Wanda Nara.

“Wanda me mandó un mensajito en el primer tiempo”, reveló Claudia en ‘Mañanisima’. La mamá del cantante aseguró que la mediática le brindó mucho apoyo. “Me dijo: ‘Fuerzas, Clau’. Y otras cositas así, dándome aliento en todo este momento. Fue buena onda”, expresó.

Durante las últimas semanas se supo que Wanda Nara está atravesando un difícil momento de salud tras haberse realizado análisis clínicos que no resultaron como esperaban. Tras esta situación, Claudia Valenzuela aseguró que no le dio detalles a su hijo sobre la salud de Wanda. “La última vez que estuve con él, el martes pasado, no le quise decir nada. No le mencioné el tema”, explicó.

Y añadió: “Tal vez Elián ya se enteró. Es un tema que está en todos lados… se va a enterar”. Sobre la presencia de Wanda Nara tras la detención de su hijo explicó: “Con la posición de ella, no puede acercarse… ella tiene sus hijos, su familia”.

Por su parte, sostuvo que no se comunicó con Wanda por una cuestión de respeto. “A ella tampoco le escribí porque no sé si va a estar o no en las redes. No quiero molestar. El respeto, ante todo”, detalló.

Elián (L-Gante) y Wanda Nara se volvieron cercanos tras los rumores de romance que hubo durante el año pasado. El cantante y la conductora protagonizaron el videoclip de “El Último Romántico”, la canción del cumbiero. Además, asistieron juntos a la gala de los premios Gardel de este año.

