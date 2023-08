Daniela Mori, la última pareja de Javier Milei, confirmó intimidades de su relación con el candidato a presidente. La cantante contó cómo era la relación que tenían y dio detalles sobre la peculiar práctica sexual que mantenían.

En 2018, el político reveló que tenía sexo tántrico con la cantante. “El arte del tantra consiste en darle satisfacción a otra persona. Si bien hay penetración, el eje central está en lo espiritual, en las miradas”, explicó el político.

Daniela brindó una entrevista a LAM tras el triunfo de Milei en las PASO y confesó que le avergonzaba hablar de esta práctica sexual. “A mi me da vergüenza hablar de eso. Pero sí, era todo tal cual”, expresó.

Tras su separación en 2019, la cantante le escribió una canción especial al político, la cual tituló “Bomba Tántrica”. “Muchas gracias por el tremendísimo tema que has compuesto”, le agradeció Milei en su momento.

Por otra parte, Daniela se tomó el tiempo de felicitar públicamente a su ex por la victoria electoral. “Lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista”, comentó.

“Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta”, manifestó su alegría sobre el resultado electoral.

Daniela y Javier Milei comenzaron a salir en 2018 y tuvieron un romance fugaz, pero muy apasionado. El economista presentó a la cantante como su novia tras ser captados por la prensa. “Estoy acá con mi novia, Daniela. Una diosa total”, declaró Milei en su momento.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS