Mirtha Legrand fue a ver a Luis Miguel en el estadio Movistar Arena, acompañada por sus nietos, Nacho y Juana Viale, su bisnieta Ámbar y el diseñador Gino Bogani.

Si bien hace muchos años no se ve personalmente con el artista, ni lo recibe en su programa, Luismi dedicó un momento de su show para homenajear a la máxima estrella del país: se bajó del escenario para saludarla y agradecerle por haber ido a su concierto.

Fue “fantástico” y “maravilloso”, dijo Legrand en declaraciones televisivas sobre un evento al que lo tildó como “espectacular”. Mirtha se estaba por ir del estadio cuando le avisaron que el cantante se había bajado del escenario para saludarla, por lo que se quedó un rato más.

“Me dio una rosa blanca, me dio tres besos. Muy amoroso”, contó en diálogo con TN. “Le dije que era un genio”, agregó la conductora, que también recibió la calidez de las fanáticas de Luismi con gritos de euforia. “Dale, Mirtha” y la canción “Olé, olé, olé olé, Mirtha, Mirtha”, fueron una de las tantas muestras de cariño que le expresaron.

"Saben todas las canciones, es impresionante. Algunas canciones las conozco. La gente amorosa, todo el público, mucha gente joven y lleno. Muy cuidado todo y muy seguro. Lo vi espléndido, joven , más flaco, muy bien de figura. Él me invitó, el representante lo llamó a Nacho para invitarme", remarcó la diva, que reveló que volverá a la televisión, aunque aún no sabe cuándo sucederá.

Su opinión sobre el resultado de las Elecciones PASO 2023:

Tras hablar un largo rato sobre su experiencia en el show de Luis Miguel, le preguntaron por su opinión sobre las elecciones PASO 2023 y si bien en un principio dijo "de política no voy a hablar", terminó dando algunas definiciones.

"Fue una sorpresa, inesperado totalmente. La verdad que tenía razón (Mauricio) Macri, que tenian que haberse unido (Horacio Rodríguez) Larreta y Patricia (Bullrich), fue un error", analizó la conductora.

"Hay que respetar los resultados. Ha habido una sorpresa inesperada, ha sido dura, vamos a ver. Javier Milei es un hombre demasiado apasionado, no quiero decir nada porque después te dicen de todo. Soy una ciudadana que va a votar. Tengo edad para no ir y sigo yendo, me siento muy ciudadadna, muy argentina. Yo amo a mi país, con devoción, a veces con un amor desmedido. Quiero que vivamos en paz, hay que recobrar la paz y el orden. Voy a descansar porque ha sido una noche inolvidable", concluyó.

