Leonardo Wozniak: “La intendencia es el lugar para transformar la realidad de El Chaltén”

Leonardo Wozniak, candidato a la intendencia de El Chaltén, dialogó con EL MEDIADOR, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, respecto a las elecciones de octubre y las expectativas con el nuevo Gobierno.



Manifestó que quiere ser intendente de esta localidad “porque hay que mejorar una realidad que estamos padeciendo, que es terrible, nosotros nos sumergimos en una crisis habitacional que devino en una crisis social y es muy claro que es por una falta de planificación”.

Agregó que “uno ve la realidad de la gente, de los que se tienen que ir, de los que sufren, y la verdad es que te da muchas ganas de ponerte a trabajar por esto. Es necesario ponerse a participar, la política es el medio y la intendencia es, en el pueblo, el lugar para para lograr transformar esta realidad”.

En el pueblo “vemos cosas que se cometen muy injustas con la gente desde el ninguneo de las asociaciones intermedias, desde la falta de planificación y todo esto genera un malestar que las vecinas y los vecinos lo padecen. Queremos cambiar esa realidad porque el Chaltén es un paraíso de montaña, pero las personas que viven acá hoy no lo están disfrutando así. Es por esto que vamos a trabajar para que la calidad de vida sea tan buena como el medio que nos rodea y que podamos disfrutar también las personas que vivimos en el Chaltén de este lugar”, aseguró.

Sobre la crisis habitacional, el candidato a intendente lamentó que no se haya planificado y se haya dejado que “los servicios turísticos crecieran, lo que está muy bien, pero que no lo hiciera a la par de la calidad de vida de las personas que trabajamos en esos servicios turísticos. Hoy tenemos infinidad de recursos para ofrecerle al turista, pero las personas que trabajamos en esos servicios turísticos no tenemos ni siquiera certidumbre con respecto al lugar donde vivir. La calidad de vida se ha desmejorado muchísimo y esta crisis habitacional atraviesa todos los segmentos de la de la sociedad”.

Consultado por las últimas elecciones y las expectativas con respecto al gobernador electo, Claudio Vidal, sostuvo que “como referentes políticos o de asociaciones intermediarias, siempre hemos recibido a todos los candidatos en el pueblo. Guardamos esperanzas con el futuro gobernador Vidal de que haga, al menos, una administración mirando al interior de la provincia”.