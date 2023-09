En estudios de EL MEDIADOR estuvo presente el candidato a intendente Daniel Álvarez, quien se refirió a sus propuestas de cara a las elecciones de octubre: “Estamos trabajando desde el 2019 con Claudio Vidal desde el nacimiento de nuestro espacio político. Hemos recorrido juntos toda la provincia y vimos las realidades de todas las localidades, las cuales conozco porque viví en distintas localidades. Creo que conocí otra Santa Cruz, una donde las cosas funcionaban bien, había movimiento económico, donde se veía un futuro promisorio, donde nuestros viejos tenían trabajo”.

A su vez, expresó: “Empecé a ver en este proyecto político una alternativa a lo existente, empecé a ver la posibilidad de tener una mejora como sociedad, por eso fuimos trabajando con Vidal. Llegaron estas elecciones, en un principio acompañar al proyecto como candidato a diputado para el municipio. Se sentó una base de votos interesantes dentro del mundo de la política para proyectarnos en la candidatura a intendente de Río Gallegos”.

“Son varias las cosas que faltan, Río Gallegos ha crecido y mucho en los últimos años, tenemos un cinturón urbano que está superando ampliamente la cantidad de habitantes de la provincia de Santa Cruz. Supera a cualquier localidad, indudablemente los servicios básicos no están, faltan cloacas, verdad, red de agua, en definitiva, faltan cuestiones básicas en una capital de provincia que se considera rica. Hay cuestiones que están atrasadas”, aseveró Álvarez.

Prosiguió: “Nosotros queremos llegar a todos los sectores de Río Gallegos, el Ejecutivo Municipal con sus actitudes ha despilfarrado el dinero de los riogalleguenses. Hay cuestiones que son urgentes, no podemos hacer la fiesta del Frío en Río Gallegos, cuando la fiesta está en el centro y el frío en los barrios”.

“Hay que priorizar los gastos, tenemos que empezar a administrar los recursos, acá eso no se ve, se apunta a seguir gastando dinero con tarifas en dólares. Cuando tenemos vecinos que no comen. No podemos dejar de mencionar estas cosas, entendemos que el dinero de los riogalleguenses se está administrando mal”, advirtió.

Respecto a su propuesta: “Manejaría con austeridad el tema de los espectáculos porque primero está lo urgente, podemos hacer espectáculos, pero con artistas locales. Tenemos que empezar a trabajar en que el recurso que ingresa vaya a los empleados municipales porque les falta indumentaria, calzado, camiones, asfalto, semáforos. Hay que devolverle a la municipalidad el servicio que tiene que tener”.

“Tenemos un gobernador electo que está teniendo reuniones con embajadas de distintos países, operadoras mineras, está promocionando la provincia de Santa Cruz sin estar en funciones e iremos desarrollando infraestructura, apuntamos al desarrollo del deporte, la cultura, la literatura”, destacó.

Y continuó: “Hay que llevar oportunidades a los barrios, como municipio hay que trabajar en eso. Hay que generar gimnasios, infraestructura en los barrios. El gimnasio Juan Bautista Rocha está hoy abandonado, hay que ir hoy y verlo”.

Por otro lado, sobre la salud en la actual gestión municipal: “Los vecinos te plantean que están una hora esperando el colectivo, la única modalidad de transporte que tienen. Sin garitas con temperaturas bajo cero, queremos potenciar el servicio, construir garitas acordes a nuestro clima”.

“El tema recurrente es el Hospital de Río Gallegos, si lo ves por fuera tiene una linda estructura, pero cuando entras hay largas filas para un turno. Es un tema de salud pública de la provincia, los funcionarios son responsables de la sociedad”, apuntó.