En estudios, estuvo presente Mauricio Neira, candidato intendente de Río Gallegos del espacio “Nace una esperanza”, dialogó con EL MEDIADOR: “Vamos con el sublema Nace una Esperanza de Javier Belloni, se hizo un acuerdo con distintos sectores de Unión por la Patria, vamos nosotros con una lista naranja”.

Encabeza la lista como primer concejal, Julio Mansilla, conocido trabajador de Canal 9: “Esta boleta tiene siete cuerpos y los últimos dos son naranjas, llevo una lista de concejales que la encabeza Julio Mansilla”, precisó y agregó: “Se presentaron listas en varias localidades”.

Mauricio Neira, es gerente provincial de la Secretaría General de SPSE y a su vez se presenta como candidato a intendente de Río Gallegos por el espacio “Nace una Esperanza”, liderado por Javier Belloni, jefe comunal de El Calafate.

“Los tiempos de campaña se acortan, no vamos a hacer mucha cartelería o pintura, porque no dan los tiempos ni costos que son acotados. No queremos mostrar un despliegue de gastos ante tanta necesidad que hay alrededor. Será una campaña a través de las redes y recorriendo los barrios de Río Gallegos”, puntualizó.

Respecto a su propuesta, explicó: “Nosotros tenemos una propuesta variada que son diez puntos, lo queremos crear una oficina de acceso a la información que sea amplia y que cualquier vecino tenga información, que demuestra claridad y llegar al vecino de manera directa, clara, y transparente”.

Asimismo, continuó: “Todos los partidos hablando de la Carta Orgánica municipal, sabemos que lleva un proceso porque hay una ley y un presupuesto, no es fácil disponer de las necesidades, pero es necesaria para el sistema político de la sociedad”.

“Tenemos que buscar herramientas adecuadas para darle una oportunidad a la juventud. Se tiene que trabajar de la mano del Consejo de Educación, trabajar en distintos planes de estudios para llevar a los jóvenes a tener un futuro de acuerdo a las necesidades de la región”, precisó.

Prosiguió: “Se viene el desarrollo de Palermo Aike, sabemos si funciona como soñamos, puede ser algo como Neuquén o Comodoro, donde las empresas generan grandes inversiones, hay que ver cómo la Municipalidad ingresa a obtener ingresos a desarrollo y la cuestión impositiva. Además, tenemos que darles herramientas a los jóvenes para insertarse”.

“Hay que mejorar la flota municipal, llegar a tener una gran cantidad de gente, sería lo necesario que se dedique a la limpieza urbana”, agregó.

En tanto, indicó: “Necesitamos más limpieza, alumbrado público, conexión, cloacas, redes de agua. Hay muchas necesidades alrededor del centro. Nosotros desde el rubro del comercio, tenemos una infinidad de problemas económicos del país, el acompañamiento del municipio ha llegado a sectores. Los recursos de eventos hay trasladarlos a otras necesidades que hay en la ciudad, hay muchas situaciones graves propias de la falta de empleo y de oportunidades para los jóvenes”.

"Somos generadores de una esperanza, pedimos el voto de confianza en esta elección, soy un vecino más como cualquiera. Tengo los mismos problemas, busco las mismas soluciones, nos presentamos con un proyecto y unas ideas que nos imaginamos el modelo Calafate", completó.