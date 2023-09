Daniel Bark: "Sabemos muy bien las realidades y las necesidades de la ciudad"

Daniel Bark, candidato a concejal de Río Gallegos del lema “Merecemos estar Mejor”, se refirió a sus propuestas de cara a las próximas elecciones el 22 de octubre. Al respecto, en diálogo con EL MEDIADOR sostuvo: “Me sacudió para bien que Claudio Vidal ganó las elecciones, yo le dije que lo acompañaba, en ese momento me sentí con la responsabilidad de asumir, siento que puedo aportar algo”.

“Me despertó el interés, soy nacido en Río Gallegos, sabemos muy bien las realidades y las necesidades, caminamos las calles todos los días”, amplió.

Asimismo, señaló: “Hay que acompañar la gestión del intendente, las Ordenanzas hay que hacer que salga, tenemos problemas de seguridad, hacen falta cámaras en varios lugares, no tener tanta burocracia con las autorizaciones de pequeños comerciantes, bajarles cargas impositivas. Hay muchas fiestas clandestinas, no es lo mismo Río Gallegos que cuando éramos jóvenes”.

“Falta una cultura del deporte en la ciudad, hoy los chicos no toman el compromiso, no van a educación física en el colegio, es algo que tenemos que cambiar. Veo que el gimnasio Rocha está igual a hace años, ninguna gestión se ocupó de tener las instalaciones como corresponden”, puntualizó y remarcó: “Hay una falta de decisión”.

“Mi hermano (Harold Bark) me sorprendió como ministro de Producción en la gestión de Daniel Peralta, que arrancó con el proyecto de la Zona Franca, no se le pudo dar en su gestión, pero hizo en su momento todas esas peleas. Ahora que es candidato a intendente, lo veo muy bien, no anda con vueltas. Acá acompañándolo y tratando de aportar desde mi lugar”, argumentó.

Seguidamente, se pronunció sobre el gobernador electo en Santa Cruz, Claudio Vidal: “Sorprendido y espero que a Claudio (Vidal) le vaya bien porque nos irá bien a todos. Ningún gobernador antes de asumir se juntó con el campo, esto me abrió los ojos, porque está yendo por buen camino. Después se juntó con autoridades de la Sociedad Rural de Buenos Aires”.

Al cerrar, Bark hizo una crítica a la actual gestión por los altos impuestos y los eventos masivos que se realizan en la ciudad: “Los políticos se deben a la gente, a la ciudad, a la provincia, hay que cuidar las arcas públicas, hay que ser ordenado. Sin dudas cambió bastante Río Gallegos. Los impuestos están altos, no comparto es que la Municipalidad tenga que pagar artistas fiestas, me encanta que la gente pueda. Pero eso lo tiene que hacer un empresario”.