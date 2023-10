Días atrás, se constituyó la Mesa de apoyo a la candidatura de Sergio Massa compuesta por referentes históricos del Partido Justicialista, quienes además de generar estrategias para reforzar la elección de Massa, destacaron la importancia de lograr que el intendente Pablo Grasso sea reelecto y se ponga al frente del peronismo en la provincia.

En este contexto, Juan Carlos Batarev, referente histórico del Partido Justicialista, se refirió en diálogo con EL MEDIADOR sobre esta decisión: “Con Daniel Peralta y un grupo de compañero lo veníamos diseñando hace tiempo, viajé a Buenos Aires estuve con Sergio y Malena, y veíamos que acá no había movimiento, la idea fue esa, lo vi a Pablo le comenté que vamos a apoyar a nuestro candidato y el tema era cómo volvíamos a tener un candidato a presidente”.

Y continuó: “Nos reunimos con gente que siempre trabajo en política, nos comprometimos a trabajar y a mover las estructurar políticas que todavía responden, y hemos estado poniendo pasacalles y demás”.

“No entiendo por qué han desdoblado tanto las elecciones, eso es fruto de los choques que hay. Ahora tenemos un candidato y hay que bancarlo. Porque al frente hay una mujer que solo quiere terminar con el kirchnerismo y un hombre que quiere prender fuego el Banco Central. Con Daniel Peralta hemos logrado hacer muchas cosas con Sergio Massa”, subrayó.

En otra línea, sobre las próximas elecciones: “Tenemos que trabajar muchísimo, poner en lo alto el peronismo, el partido que siempre ayudó a la gente, y que hoy no lo vemos reflejado en el orden nacional. No nos queda otra de que Sergio sea presidente porque la provincia no tiene futuro”.

Por último, analizó la situación actual del país: “Hoy 17 de octubre podemos decir que el pueblo no se equivoca, hay mucha gente desesperanzada porque no se ven soluciones, nosotros venimos de un desastre que nos dejó Macri fruto de cuatro años de desidia total, tampoco estuvimos a la altura con el gobierno actual”.

Respecto al rol de Cristina Kirchner: “Nadie va a negar la capacidad política que tiene Cristina Fernández de Kirchner, por algo la siguen queriendo. Lo que ha pasado que no ha sido candidata tiene que ver con los temas judiciales”.

Apoyo a Sergio Massa, candidato a presidente por "Unión por la Patria"

"Massa hizo lo que había que hacer, se hizo cargo del Ministerio de Economía cuando nadie quería hacerlo, arregló con el Fondo y ahora está entre las posibilidades de ganar en segunda vuelta o en primera. Se ha puesto la campaña al hombro, ha laburado en Buenos Aires solo", sostuvo.

Y agregó: "Tengo confianza en el trabajo que ha hecho, es una persona que sabe escuchar, unir, trabajar en conjunto. No hay nadie que no lo respete como un tipo que apuesta a un gobierno de unidad nacional".

Al cierre, apoyó la candidatura de Pablo Grasso y expresó: "Pablo ha hecho un buen trabajo, ha recibido una ciudad. Creemos que es la persona que tiene que continuar".