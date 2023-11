'Pilo' Adolfo: "Es un fenómeno difícil de explicar lo de Milei"

Claudio Martín 'Pilo' Adolfo, ex intendente Río Turbio y trabajador Radio Nacional, se refirió a la posible privatización de Radio Nacional y los medios de comunicación públicos.

En esta ocasión, apuntó contra los primeros anuncios del presidente electo, Javier Milei, y dijo: “Incertidumbre, todo esto de la privatización es cierre. En los pueblos qué privado va a poner dinero, la compra en Buenos Aires y en un satélite transmiten. Eso de la privatización es un cierre de las radios, dejan mucha gente sin trabajo”.

“Tengo 36 años y me falta dos años para jubilarse, pero ahora dicen que no hay plata ni para pagar los aguinaldos de ahora de diciembre. El presidente electo hay que interpretarlo, no se entiende lo que dice”, enfatizó.

En otra línea, el trabajador de Radio Nacional de Río Turbio, señaló: “Después dice que vamos a terminar con la casta, yo me pregunto, los mineros de Río Turbio, los petroleros de YPF, los pilotos de LADE, gente de Anses, gente de Banco Nación, ¿somos la casta política o trabajadores?”.

Y continuó: “Dicen que los conductores cobramos más de un millón de pesos, nosotros hacemos un programa desde Río Turbio, se llama nuestro Sur, comprende Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Bariloche (Río Negro). Yo soy el conductor del programa, no llego ni a la mitad del millón”.

“Nosotros somos 10 efectivos con contrato. Me imagino que si no puede pagar aguinaldos va a cesar los contratos. Va a parar la obra pública, qué empresa privada va a ser la obra de la planta de agua potable, quien va a ser los barrios de vivienda, nosotros nos quedaremos sin trabajo a los 62 años, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer”, reclamó el conductor.

Luego, cuestionó: “No entiendo lo que quieren hacer con el país, la CGT se ha reunido urgente, un tipo que va a manejar la obra pública del país dice que el Gasoducto no sirve. Con mucha incertidumbre. En un momento me sentí feliz porque Milei cuando ganó la elección, el domingo se festejó. Me puse feliz porque a las 7 de la mañana le dio una entrevista a Mitre, a Feimann, y dijo que van a privatizar los medios públicos, entonces sentí que somos los enemigos primeros en la lista”.

“¿Qué va a hacer con la Caja de Previsión de la Provincia de Santa Cruz? No pensaron en eso también. Puso en duda el tema de la Coparticipación, de aquí hasta el 10 de diciembre sería bueno que lea la Constitución”, le criticó al presidente electo.

“Espero que alguien explique este fenómeno, yo no podría decirte cómo alguien podría votar a su verdugo.

“En diciembre se correrá una carrea por el Día del Minero y es probable que se no realice la competencia porque la empresa no está en condiciones de auspiciarla, porque no se sabe qué pasará con la empresa”, adelantó.