Paro docente nacional convocado por CTERA: “Esto no lo vivimos nunca”

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció este jueves un paro nacional docente de 24 horas para el próximo lunes 26 del corriente mes con movilización en todo el país.

En este contexto, el Secretario de Prensa de CTERA, Prof. Alejandro Demichelis, dialogó con EL MEDIADOR al respecto dijo: “Hay paro nacional con movilizaciones en las provincias, hay diez provincias que no van a iniciar el ciclo lectivo”.

“Esto no lo vivimos nunca, el primer año de Macri hubo paritaria, después no la llamó. El FONID y el Fondo Compensador que eran partidas que iban a las provincias se incumplió”, continuó.

Seguidamente, expresó: “Hoy tenemos un panorama que no solamente todavía no tuvimos paritaria ni hay piso mínimo para que todas las provincias discutieran por arriba de ese piso. Hay una rebaja salarial por no cobrar FONID y Fondo Compensador, hay un 14% menos de salario y tengamos en cuenta los tarifazos, suba de alquileres y del transporte. Hay que tener en cuenta que entre 80% de los docentes del país son mujeres, sostén de hogar, pagan alquiler”.

“En gobiernos anteriores se convocaba a paritaria, hay una irresponsabilidad del Gobierno no puede ser que el secretario de Educación de la Nación diga que hay paritaria y al otro día el vocero presidencial lo desmiente. Es un papelón”, manifestó.

En tanto, hizo hincapié a la paritaria docente a nivel nacional que tendrá lugar el próximo martes: “Cuando se convocan a los cinco gremios nacionales a paritaria, acá no nombra paritaria nacional ni puntos a tratar. No está en la notificación oficial, vamos a ir el día martes, ojalá que el Gobierno reflexione”.

“Nosotros tenemos un lema que es La escuela pública enseña, resiste y sueña, que nos sigue en nuestra historia. No se puede ser docente sin imaginar un presente mejor para nuestros niñas, niños y jóvenes, y resistimos. Tenemos una historia de lucha y resistencia, es un panorama sombrío nunca se vivió esta gravedad en menos de dos meses”, culminó.