Los tres gremios de la administración pública, ATE, APAP y UPCN aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo, en la reunión paritaria realizada en la jornada de miércoles.

Sandra Sutherland, secretaria Adjunta de ATE, dialogó con EL MEDIADOR y confirmó el aumento del 17,5% al básico, más un 5% el ítem de pertenencia que lo cobran todos los trabajadores estatales, por lo que pasaría al 35%. Esto significaría un aumento aproximado del 21% para el sector estatal.

En este marco, sostuvo que no están conformes porque no se cubre la totalidad de la Canasta Básica: “Acuerdo es el formato oficial del acta, nosotros queremos que se liquide en el mes de mayo porque tenemos junio encima. En ese sentido, se pide la liquidación en el acta de paritaria, y además, por el impacto en el sueldo del sector pasivo para que se haga efectivo en el cobro por complementaria y en el aguinaldo. Si bien no estamos conformes porque falta mucho para cubrir las necesidades básicas”.

Asimismo, remarcó: “También hubo un aumento en la asignación por hijo que de 12.700 se fue a 21.000 pesos”.

Prosiguió: “Recordemos que veníamos de una lucha de resistir o rechazar dos cuotas de 8% no remunerativas, que luego la ofrecen en blanco. Se llegó a este ofrecimiento del 17,5% en la unidad salario que impacta en el básico, y al 35% en el código de pertenencias del Convenio Colectivo que es percibido por todos los compañeros y compañeras”.

“La gente está muy mal económicamente y de ánimos, tenemos una administración publica deprimida y desanimada. Si bien el acumulado en el año es del 66%, pero la realidad es que no alcanza y estamos complicadísimos en lo económico y en la salud. Se está muy complicado sobrevivir en Santa Cruz”, exclamó la Secretaria Adjunta y Paritaria de ATE Santa Cruz ante un contexto complejo que atraviesa el país con medidas de ajuste por el Gobierno nacional.

En el cierre, respecto a la próxima paritaria aseguró: “Logramos adelantarla para junio, el pedido a pase a planta permanente está. Pedimos eso que se acuerde el pase a planta de quienes quedaron sin estabilidad en el cambio de gobierno”.