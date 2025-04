El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, se refirió a la reciente foto entre el gobernador Claudio Vidal y el diputado Daniel Peralta, y reclamó que el diálogo se extienda a todos los sectores. Desde el inicio de la gestión provincial, desde la Comuna piden que haya una mesa de diálogo y al menos un acercamiento con la figura del intendente Pablo Grasso, cosa que hasta el momento no se materializado.

En diálogo con el programa El Mediador, que se emite por Tiempo FM 97.5, defendió la institucionalidad y cuestionó la falta de información concreta sobre el acuerdo firmado con YPF, que implica el traspaso de áreas y el pago de un pasivo ambiental por parte de la empresa.

“Me parece que a veces cuando se dice que hay que tratar de trabajar en conjunto y construir una realidad entre todos, yo suscribo esa idea y ese concepto de la política más allá de la pertenencia o de las diferencias políticas o de visión que se puedan tener sobre uno u otro tema. Cuando hay que respetar la institucionalidad, hay que hacerlo en serio y hay que hacerlo con todo” señaló Robles al inicio de la entrevista.

El funcionario reafirmó su apoyo al diálogo, pero pidió que se dé con todos los actores y no de manera selectiva. “Yo creo en el diálogo, que es bárbaro. Ahora, el diálogo tiene que ser con todos”

Utilizando una consigna que suele usar el exgobernador –nombre del espacio que ahora lidera- Robles marcó un punto respecto a la amplitud institucional: “Voy a usar el eslogan de Daniel: 'Santa Cruz Somos Todos'. Creo que Río Gallegos es parte de Santa Cruz, y la capital provincial tiene un intendente”.

“Me encantaría que la misma foto, así como es para decir 'che, qué pasa con la negociación con YPF, cómo viene lo de YCRT o el futuro de las represas, debería también darse con otros figuras representativas de la política. Y está claro que el intendente Grasso lo es".

Sobre el memorando con YPF sentenció "yo no vi nada todavía, más allá del memorando de entendimiento y de algunas declaraciones. Pero como he escuchado y he visto declaraciones que después no se materializan, o cuando se materializan tienen diferencias sustanciales con lo que se dijo, prefiero ser cauto y esperar. Me encantaría ver esa plata que se dice que va a ir para la Caja de Previsión y a la Caja de Servicios Sociales, para el sostenimiento de funcionamiento y el pago de las jubilaciones” manifestó.

"Y ojala ese plan que se anunciará para el 1 de mayo incluya también a Río Gallegos" concluyó.