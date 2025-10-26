Fuerza Santacruceña se impone en legislativas y obtiene dos bancas nacionales

La jornada electoral de este domingo en Santa Cruz se cerró con una marcada paridad, pero con Fuerza Santacruceña consolidando su liderazgo en la provincia. Con el 98,2% de las mesas escrutadas, la fuerza encabezada por Juan Carlos Molina logró el 32,07% de los votos, asegurando dos de las tres bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación. La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con el 31,73%, obteniendo una banca, mientras que Por Santa Cruz alcanzó el 15,34% y no logró representación nacional.

Desde el búnker partidario, Molina expresó su emoción por el resultado y destacó el valor del voto popular. “No ganó la mentira, no ganaron las operaciones, ganó la gente… perdió este modelo injusto para la provincia y el país”, afirmó, resaltando la participación de los sectores más vulnerables y el respaldo social recibido.

El dirigente valoró la resiliencia de su espacio frente a una campaña marcada por tensiones y ataques personales. Según Molina, la victoria refleja el compromiso de la ciudadanía con un proyecto basado en la justicia social y el trabajo comunitario, reafirmando su continuidad en el Congreso y el peso de Santa Cruz en el debate nacional.

Resultados principales: