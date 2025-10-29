Pedro Muñoz: “Ganó el miedo a volver atrás”

El diputado provincial Pedro Muñoz visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y, en el programa El Mediador, sostuvo que “la polarización indudablemente definió” las elecciones del domingo.

El candidato de la Coalición Cívica afirmó que hicieron “todo lo posible” dentro de sus márgenes, recorriendo toda la provincia. “Por supuesto que esperábamos un número mayor al que finalmente ocurrió, pero acá entró en juego todo este tema de la polarización que terminó definiendo la elección con dos sectores predominantes”, explicó.

Muñoz consideró que la “sensación de no volver para atrás” también influyó en los comicios. “Ganó ese discurso, hay que reconocerlo”, señaló.

En cuanto al gobierno provincial, indicó que realizó una mala elección porque “algunas medidas se tomaron tardíamente” en áreas clave como Salud, Educación y Seguridad. “Perdió gran parte de la base electoral que lo llevó a la gobernación, fruto de expectativas generadas durante la campaña que, en estos dos años, la gente no percibió”, agregó.

Si bien reconoció que factores económicos y la relación con Nación influyen, remarcó que el gobierno debe ser “más efectivo en la relación con el ciudadano de a pie”, optimizando recursos y acelerando procesos burocráticos que no dependen de dinero. Como ejemplo, mencionó casos de docentes separados del cargo cuyos expedientes no se resuelven, lo que genera pagos duplicados de salarios.

Sobre la relación con el gobierno nacional, Muñoz prevé que “va a seguir complicada”. Según el diputado, la política nacional tiende al centralismo y a reducir la presencia del Estado en las provincias, lo que podría generar tensiones en áreas estratégicas como la producción petrolera.

Respecto a la participación electoral, expresó su preocupación por el bajo nivel registrado en la provincia, cercano al 65%. “El descontento y el desánimo de la gente, producto de años de falta de respuestas, explican esta desazón. Hay quienes confiaron y dejaron de creer en la política, decidiendo no participar”, afirmó.

En este contexto, instó a los diputados electos a “correrse de ciertas cuestiones y trabajar juntos por el bien común”, aunque admitió que, en un escenario tan polarizado, “lo veo difícil”.

Finalmente, celebró la implementación de la Boleta Única de Papel, calificándola de “fabulosa”. “Es óptima, efectiva, empareja a todos y no ha habido reclamos generalizados. Tenemos un proyecto de Boleta Única por categoría, que vamos a sostener y discutir”, concluyó.