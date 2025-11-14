Ocho candidatos y 15 millones de votantes: así se perfila la elección en Chile

En diálogo con El Mediador, el periodista Cristofer Hernández anticipó una elección marcada por tensiones entre candidatos y una participación masiva en Chile.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Chile. Más de 15 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Se elegirá al sucesor de Gabriel Boric y también se renovará la Cámara de Senadores y Diputados.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el periodista de Punta Arenas, Cristofer Hernandez, aseguró que la campaña se vivió “con tensiones”.

“Este año tenemos ocho candidatos a la presidencia, que van desde el sector de extremo izquierda hasta la extrema derecha. Hemos tenido varios debates entre los candidatos donde se han han sacado los ojos, han tenido harto roce. Se espera que sea una jornada intensa la del día domingo y una jornada extensa en el sentido de que van a votar 15 millones de chilenos y son muchos candidatos, entonces va a ser una larga jornada de conteo de votos también”, indicó.

Según informó, en todo el país se eligen presidente y diputados, y en ocho regiones se eligen senadores. En el caso de la región de Magallanes no hay elección de senadores hasta cuatro años más. 

El sistema electoral será la boleta única de papel. 

“Nosotros votamos con el sistema más conocido en el mundo, que es lápiz y papel. Usamos este facsímil de votación, donde tenemos a todos los candidatos, se entregan dos papeletas para la región de Magallanes, una que es la papeleta de los candidatos a presidente y una de la papeleta que es de los candidatos y candidatas a diputados. No tenemos ningún tipo de votación electrónica”, señaló.

Para ganar en primera vuelta, el candidato necesitará 50% más 1. “No se ha dado nunca y sería muy raro que se dé ahora porque tenemos ocho candidatos”, explicó Hernández. 

“Uno entiende, sabiendo cómo se han vivido las elecciones anteriores, que deberíamos vivir una segunda vuelta el 14 de diciembre”, añadió. 

Los postulantes que tienen más opciones de llegar al ballotage son Jeanette Jara, del Partido Comunista, representante del actual gobierno; Evelyn Matthei, representante de la centro-derecha y militante de la UDI, también fue ministra, alcaldesa y diputada de Chile; José Antonio Kast, ultraconservador; y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, en cuarto lugar.

Hernández señaló que el presidente Gabriel Boric se va con una imagen negativa.

“Ha sido criticado por situaciones de ‘robo’ que han hecho algunas fundaciones, una imagen que no ha dejado una vara muy alta y en el último tiempo no ha sido un gobierno tranquilo para él. Es un gobierno que ha ido más en decadencia que en ascender en su puntaje de aprobación”, indicó.

Y agregó: “Los magallánicos principalmente esperábamos más de él porque él es puntarenense y no hemos tenido ese favoritismo de poder quizás levantar proyectos más emblemáticos para nuestra zona. Lamentablemente, esto se ha traducido en que en el resto de Chile también tengan esta negatividad con su gobierno”. 

Por último, Hernández informó que, de manera extraordinaria, este año no hay ley seca el día anterior a los comicios.

“Sí vamos a tener todo lo que es zona franca, mall, comercio, comercio establecido, totalmente cerrado. El amigo argentino que viaje a Punta Arenas no va a encontrar nada abierto de comercio, o sea, si quieres venir a zona franca no tienes posibilidad”, advirtió. 

El espacio permanecerá cerrado desde el día sábado a las 20 horas hasta el conteo de votos el domingo, de manera que volverá a abrir con normalidad recién el lunes.

