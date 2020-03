Julio de Vido queda en libertad tras ser excarcelado en la causa Río Turbio

El ex ministro de Planificación había sido beneficiado en otras causas. Por esta decisión judicial recuperará su libertad.

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, queda en libertad tras haber sido beneficiado con una excarcelación en la causa de Río Turbio. El ex diputado, desaforado y detenido en 2017, está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa en Zárate, pero tras esta resolución se terminará su restricción.

El 15 de diciembre, cinco días después de la asunción de Alberto Fernández, Julio de Vido había recibido el beneficio del arresto domiciliario en la misma causa en la que hoy, por decisión del Tribunal Oral I, obtuvo la libertad. Poco antes había sido excarcelado en la causa Cuadernos.

Al ex ministro le queda una condena, que aún no está firme, por la tragedia ferroviaria de Once, y es juzgado por el presunto direccionamiento de la obra pública junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A fin de febrero, De Vido le dio una nota a la revista Zoom, en la que admitió en otras palabras que no tuvo ni tiene una buena relación con Cristina Kirchner. "La verdad es la siguiente, vamos a hablar en favor de Cristina. Yo quedé como una herencia para ella, y las cosas que vos heredás, viste, no tienen por qué ser queridas. Y la verdad que nunca fue la misma relación la que tuve con Néstor que la que tengo con ella. Nunca pude construir una relación, tal vez, de confianza como tenía con Néstor", explicó.

También puso bajo análisis la diferencia entre el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner. Dijo que la vicepresidenta "es una persona políticamente muy capaz, pero evidentemente le faltó su coequiper". El ex ministro de Planificación consideró que Néstor tenía un liderazgo y una capacidad diferente.

De Vido fue sometido a desafuero por la Cámara de Diputados en 2017, por el pedido de prisión preventiva que le había hecho Claudio Bonadio, al que se le sumó el del juez federal Luis Rodríguez, que investigaba Río Turbio.

La causa de Río Turbio es la que investiga si siendo ministro De Vido desvió fondos destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, una empresa bajo control del Estado, que opera en Santa Cruz, y que ahora está administrada por el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

