Coronavirus: los desafíos de hacer turismo desde casa

A inicios de este mes, la OMT (Organización Mundial de Turismo) lanzó la campaña “Quedate en casa hoy, #ViajaMañana”, a través de la cual promueven la responsabilidad compartida a viajeros y al sector turístico para hacer frente al COVID-19. Asimismo, fomentan diversas recomendaciones para la recuperación del sector.







Cerros Zeballos, Lapiz y Colmillo vistos desde Paso Roballos, Parque Patagonia - Foto de Guido Vittone





A partir de aquí se presentan nuevos desafíos, cómo nos reinventamos en un contexto donde toda nuestra actividad se centraliza para la mayoría de nosotros, desde nuestras casas ¿Qué tanto sirve para el turismo el uso de las nuevas tecnologías? ¿Serán los destinos naturales los primeros en abrirse para esta actividad?

Guido Vittone es Guía de Montaña, especializado en geología, glaciología, botánica, e historia de su región. Nació en Buenos Aires, tuvo la oportunidad de viajar por el mundo, y eligió Los Antiguos para instalarse hace más de 20 años. Como buen “sureño” que aprende a hacer un poco de todo, también es docente y escritor.



Guido Vittone en La Ascensión - Foto de Beth Wald







Nos cuenta que eligió este lugar por su naturaleza, su relativo aislamiento y por su comunidad, ideal para realizar un proyecto de vida familiar.

Como guía de turismo, elige lugares con pocos visitantes, zonas que tengan una historia para contar, paisajes que impacten, como por ejemplo el Cañadón del Río Pinturas, o la Meseta del Lago Buenos Aires. “Me atrae especialmente poder introducir al visitante en la zona de manera integral, no simplemente llevarlo a tomar una foto de un atractivo. No me gusta mucho la palabra `turista´ porque parece catalogar al visitante como un mero consumidor”, asegura.

Si bien Guido trabajó sólo una parte de la temporada pasada, asegura que la misma resultó ser “interesante y variada” donde “por un lado creció la actividad en torno al Parque Patagonia y sus atractivos en la meseta y los cañadones. Por otro lado, volví a rincones casi inexplorados como el Cerro San Lorenzo. Entre esos dos extremos recorrí tramos nuevos y tramos mejorados de la Ruta 41, también estancias de la Ruta 40 y Chile. Allí aparece un interesante contraste a lo que tenemos en Argentina. La temporada terminó un poco más temprano por las medidas de aislamiento”.



Cerro San Lorenzo, la cumbre más alta de Santa Cruz - Foto de Guido Vittone







Tal como mencionamos inicialmente, este momento resultó para muchos una oportunidad de reinventarse. Para este guía de montaña ello se tradujo en un proyecto denominado “Montañas de la Región”, el cual pretende ser una “guía de campo” sobre los cerros más destacados de la región. “Su objetivo es familiarizar al lector con la variada geografía y ayudarlo a identificar los cerros en el paisaje. La región se caracteriza por la amplitud de horizontes y tiene buenos puntos de observación desde donde se ven los cerros más grandes de la Patagonia Austral cubiertos de glaciares, picos volcánicos de llamativas formas y cordilleras sin nombre. En su forma digital, publicada en principio en mi blog, incluirá mapas y gráficos, además de fotografías por supuesto, brindando la posibilidad de explorar sin salir de casa. En papel sería un folleto desplegable con un mapa de la zona y breves descripciones sobre la geología y otras características del cerro”.

“Además hago publicaciones en mi blog http://47sur.blogspot.com/, donde escribo notas de interés histórico acerca mapas antiguos, preparo artículos de divulgación sobre temas de mi interés. Me siento muy a gusto entre las montañas, pero también en una biblioteca o investigando por internet. Se puede explorar sin salir de casa, viajar mirando un mapa, leyendo relatos, estudiando geología o haciendo investigación histórica” asegura Vittone.

En alusión a los nuevos desafíos que la pandemia podría plantear a la industria turística, considera que “una cosa es cierta: hasta el momento de la pandemia no se había viajado tanto en la historia de la humanidad. No sé si se alcanzarán esos números pre-2020 en el futuro cercano. Pero nuestra especie es inquieta y adaptable. Viajará mientras pueda hacerlo, aunque sea más cerca y menos seguido. La vida es enfrentar desafíos.







Cañadón Río Pinturas - Foto de Christian Emmer



Por último, el experto en montañas afirma que hacia adelante y previendo que tarde o temprano esta situación llegará a su fin, se prepara para la próxima temporada “manteniendo, fortaleciendo y generando vínculos. Estando al tanto de lo que ocurre en distintos lugares. En la actividad turística no se trabaja solo, sino que más bien se está dentro de una red de agencias de viaje, prestadores, colegas, estancias, Parques Nacionales y otros organismos, instituciones académicas a quienes consultar, ONG´s de la zona. En fin, una comunidad amiga en permanente intercambio”.

Seguramente como saldo de esta pandemia, vendrán cambios en la forma de hacer turismo. Cuando comience a recuperarse la actividad turística, es probable que la gente busque destinos menos masivos, con mayor contacto con la naturaleza, en ambientes ecológicamente sanos.