Rossi en Río Gallegos: “Todo el recurso de las fuerzas está volcado a la ayuda humanitaria que demanda esta pandemia”

Pasadas las 10:30 de esta mañana, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernández”, un avión oficial trasladando al Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi; junto al brigadier Xavier Julián Isaac, jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

Las altas autoridades nacionales y castrenses arribaron para participar del acto central en recordación a los 38 años del “bautismo de fuego” de esa dependencia tras su participación en la heroica Gesta de Malvinas.

Entre sus actividades, el Ministro de la cartera de Defensa recorrió junto a la gobernadora Alicia Kirchner y miembros de su gabinete, las instalaciones del Hospital Militar de Río Gallegos, una estructura sanitaria que depende del Ejército Argentino y que se encuentra preparada para asistir a pacientes, en caso de una avanzada del coronavirus en toda la región.

"El hospital está en muy buenas condiciones", aseveró el ministro. "Tenemos preparadas 5 camas para terapia intensiva pero sin respirador", dijo y remarcó que la llegada de éstos ya se están gestionando junto a la gobernadora, para que las camas queden habilitadas y preparadas en caso de una avanzada del virus en la zona.

Es la primera visita de Rossi a la capital santacruceña, y se da en un contexto muy particular, ya que por las restricciones del coronavirus, no hay desplazamientos de funcionarios para actos oficiales o protocolares. Sin embargo, se montó un fuerte dispositivo de seguridad y sanitario desde el descenso del funcionario nacional a territorio sureño, evitando la exposición de la comitiva que llegó desde Buenos Aires. De hecho no hubo público presente en la ceremonia, más que algunas pocas autoridades de la Fuerza, y representantes del gobierno provincial y municipal.

La recorrida por el Hospital Militar también se dio en un marco de estricta custodia y recién por la tarde, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Rossi se entrevistó con la prensa, manteniendo la obligatoria distancia social, y tras haberse reunido con Alicia Kirchner en la residencia provincial.

“Vimos cómo está funcionando el comando de emergencia y repasamos todas las acciones que vienen realizando las Fuerzas Armadas en la provincia. Acá como en todo el territorio nacional, todo el recurso de las fuerzas esta volcado a la ayuda humanitaria que demanda esta pandemia” sentenció el Ministro.

Rossi confirmó que de la charla con la mandataria provincial se avanzó con la idea de que una vez que estén disponibles los 10 respiradores que han sido gestionados por la provincia, sean “rápidamente trasladados en un avión de la Fuerza Aérea” para su puesta en funcionamiento.

"El despliegue de las Fuerzas Armadas con motivo de la pandemia es el operativo más grande que sucedió desde la recuperación de la democracia, o incluso desde la Guerra de Malvinas", subrayó Rossi.

Remarcó la importancia de los vuelos de repatriacion realizados en las últimas semanas, tanto dentro del país como los internacionales, y valorizó también la entrega de helicópteros y aeronaves para realizar los monitoreos durante la cuarentena, por parte de la Fábrica a nivel nacional.

"En todas las localidades en donde aparece algún tipo de demanda tratamos de resolverlo en tanto y cuanto podamos" sostuvo Rossi y destacó “lo que ha permitido esta pandemia es que las capacidades que tienen las fuerzas armadas han sido visibilizadas por todo el pueblo. Hemos trabajo especialmente con el firme objetivo de la protección civil".

EL PRESUPUESTO DE LAS FUERZAS

Sobre la situación presupuestaria de las Fuerzas, aseveró “una vez superada la pandemia porque algún día la vamos a superar, esperamos que la dirigencia institucional de la Argentina, que la dirigencia política consensue la posibilidad de que no sólo es importante el tener un personal instruido y comprometido, sino también un equipamiento y una logística acorde para que las cosas que realicen las fuerzas se hagan mucho mejor y de una forma más eficiente”.

“Mi mirada sobre esto no cambia, si hubiéramos tenido más recursos, los hubiéramos puesto a disposición de la gente y hubiéramos sido más efectivos seguramente” sostuvo el titular de Defensa que concluyó “a partir de todo lo que se ha visto y la gente reconoce, creo que podremos avanzar más fuerte con esto”.

“EL TEMA MALVINAS NO ERA PRIORIDAD EN LA GESTION DE MACRI”

“El camino es intensificar el reclamo diplomático. Y lograr que nuestro reclamo diplomático tenga la adhesión de cada vez más países y que haya cada vez más compromiso de esos países” sentenció Rossi al ser consultado sobre el estado de situación de los planteos del país en el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas.

“Si los terceros países no ven una firmeza y perseverancia en el país interesado en que se defiendan sus derechos soberanos, terminan mirando para el costado y que creo que fue lo que terminó pasando en los cuatro años de gobierno anterior que presidió Mauricio Macri. El tema Malvinas no era prioridad en la gestión del gobierno anterior” acusó Rossi.

Para el Ministro tal vez la situación del Brexit “flexibilice la posición del resto de los países de la unión europea frente a Inglaterra”.

“Malvinas tiene una importancia pesquera, una hidrocarburífera, pero también una geopolítica que profundiza el planteo argentino sobre su dominio entre los dos océanos y eso lo dejé en claro en mi mensaje de hoy en el acto de la Fuerza Aérea” señaló.

LA CAUSA ARA SAN JUAN

“Sigue avanzando el sumario y el proceso de instrucción respectivo y estaos expectantes de que finalice esta etapa para ir al Consejo de Guerra, que desde el punto de vista reglamentario y disciplinario es el camino que queremos seguir desde este Ministerio de Defensa” sentenció Rossi.

Consultado sobre el accionar de la jueza federal interviniente Marta Yáñez afirmó “no hablo de la investigación judicial, pero está claro que lo que hizo la jueza fue estacionó las responsabilidades penales por debajo del Jefe de la Fuerza, dejando por fuera las responsabilidades superiores, y habrá que evaluar si eso fue correcto o no”.