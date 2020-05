Se reactivó el trabajo en los Juzgados: El gremio de Judiciales supervisa estricto cumplimiento de los protocolos

En diálogo con EL MEDIADOR, Eugenia Bianchi, secretaria general de la Asociación Gremial "3 de Julio" que nuclea a los trabajadores Judiciales de Santa Cruz, aclaró: “Hemos hecho un recorrido en diferentes establecimientos jurídicos, después de tantas veces de solicitar que se convoque a una reunión lo conseguimos el viernes 15 de mayo y nos explicaron con mayor detalle los protocolos a implementar”.

Frente a la consulta de las medidas a implementar, contestó: “Necesitamos que se respete las distancias, el alcohol en gel, el uso de barbijo. El protocolo establece que el plantel no puede superar el 50 por ciento del personal. En el día de ayer se sacó una circular para que los presidentes de cámaras, hagan un recorrido por las dependencias para que se respete lo establecido y que no se supere el 50 por ciento del personal, ya que en varios lugares esto no se respetaba en absoluto.”

Por último Bianchi destacó: “Tenemos que preservarnos entre todos, y también al público en general. Es una etapa en la que necesitamos responsabilidad y solidaridad. Sin embargo, y a pesar de todo esto hay funcionarios que no respetan lo que impone el tribunal”.