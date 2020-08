El primer médico del país que se aplicó la prueba de vacuna contra el Covid-19 es de Río Turbio

Los ensayos de Laboratorio Pfizer que implican más de 5000 colocaciones en el Hospital Militar de Buenos Aires, han comenzado con las aplicaciones a distintos voluntarios que oportunamente, se inscribieron para participar de la experiencia detrás de confirmar la efectividad de los resultados para elaborar una vacuna contra el covid-19. El primer médico que se anotó como voluntario y ya recibió la aplicación es Rodrigo Salemi, médico cirujano cardiovascular que actualmente se desempeña en el Sanatorio Lomas de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Rodrigo es santacruceño, nacido en Río Turbio, y hoy nos contó porqué tomó esta difícil decisión.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Salemi destacó su confianza en el trabajo científico y que “esto va a ser algo histórico en el país, al igual que a nivel mundial. Esto nos va a posibilitar contener esta enfermedad que tanto mal nos está haciendo”, señaló.

Por otro lado, el médico santacruceño destacó que éste es el emprendimiento más grande de Latinoamerica y sostuvo: “Meter a 5000 personas, para que se coloquen la vacuna, destaca el trabajo que están haciendo los científicos de nuestro país. Tenemos el mayor estudio a nivel mundial, en cuanto a lo que es la prueba de la colocación de esta posible vacuna contra la enfermedad, tenemos un recurso humano en materia científica, enorme realmente”.

Finalizando, Salemi indicó que por el momento no presenta síntomas y que cuenta con el control necesario a través de una aplicación. Ante esto dijo que “todos los días tengo que cargar en una aplicación móvil cómo me vengo sintiendo, para que me pueda hacer un seguimiento adecuado y si presento síntomas o no”.

“Todos los voluntarios ponemos nuestra salud para beneficio de todo el país”.

Por último, se refirió a lo difícil que fue tomar la decisión de colocarse la vacuna: “Fue algo difícil, yo tengo a mi nene más chico y mi esposa al principio no estaba de acuerdo, pero me acompañó en la toma de esta difícil decisión. Al final de todo termina siendo prioritario lo profesional en estos casos. Me es muy duro ver cómo la gente fallece en terapia intensiva”, finalizó.