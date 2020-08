El descargo de Viviana Canosa, tras la denuncia: "Soy una provocadora nata, trabajo para el pueblo"

Viviana Canosa hizo un fuerte descargo en su programa, luego de ser denunciada por el diputado de la provincia de Neuquén, Mariano Mansilla, por beber dióxido de cloro (CDS) en vivo. La conductora de Nada personal invitó a su abogado a conversar en el ciclo y dijo que ella es "una provocadora nata" y que quienes la critican "son mafiosos".

En la última emisión del programa que conduce por elnueve, Canosa estuvo con Juan Manuel Dragani, el letrado que la representa. Ahora, la periodista es investigada por "ejercicio ilegal de la medicina", ya que se mostró bebiendo un líquido altamente nocivo para la salud, que ahora se investiga como posible causa del fallecimiento de un niño de 5 años en Neuquén.

Primero, Canosa calificó de "mamarracho" las acusaciones recibidas. "Yo los voy a denunciar ante la Justicia, hacemos todo. Prepárense porque cuando esto termine, quiero justicia para todos los que se metieron conmigo", disparó. A continuación, explicó que por estos días tiene un brazo "absolutamente dormido de los nervios". Acerca del caso del niño al que sus padres administraban dióxido de cloro, comentó: "Pienso en esa criatura, en esos padres. Mi dios, ¿cómo pueden ser tan crueles, sabiendo lo que soy? Conocen mi esencia".

Respecto de la denuncia del diputado Mansilla, del Frente de Todos, advirtió que a él también lo denunciará: "Por supuesto que vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Durante el programa, Canosa también habló de otros periodistas y comunicadores que se refirieron al episodio del CDS y la vincularon con el fallecimiento del menor. "Todos los que me dedican cadena nacional, no hablaron de la falopa en las ambulancias, de los medicamentos oncológicos vencidos", opinó. "Eso es grave. No que una conductora libre y provocadora haga lo que quiera. Porque yo soy una provocadora nata". Luego, sostuvo: "Yo trabajo para el pueblo, no para ustedes, que no trabajan para los pueblos, son esclavos de esos medios mentirosos que los contratan. Yo soy libre".

En relación al programa en el que bebió el riesgoso químico, justificó: "Yo tomé algo y a partir de ahí empezó una mentira infame. Ya tengo el abogado, tengo todo, tengo a la gente conmigo. Están jugando con fuego porque si ustedes no la cortan, yo no la voy a cortar: voy a ir por más".

Finalmente, señaló: "Yo soy una sola, este es el poder contra mí, saben que el poder lo tengo yo, porque tengo a la gente. La gente ya se dio cuenta de todo, operadores de turno, rastreros, ¡son un horror! Son rastreros, son patéticos. No le tengan miedo a ser libres. Prefiero estar en la otra vereda", comentó. "Llegué, mamá, estoy en la vereda de enfrente de los mafiosos, es hermoso estar acá, es puro éxtasis. Sean libres, dijo una persona muy importante, que lo demás no importa nada", manifestó, con la voz quebrada.

FUENTE: La Nación.