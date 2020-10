Diputada Rocío García "Lo nuestro no es una decisión política, sino necesaria desde nuestra parte"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Rocío García, Diputada Provincial comentó el desarrollo del proyecto para la aprobación del uso del ibuprofeno inhalado y la aprobación reciente del mismo, solicitando a autoridades del Ministerio de salud para que agilicen los mecanismos necesarios para tratar a los pacientes con este mismo. García conforme a esto explicó: “La verdad que pasaron cosas en la Legislatura y por supuesto se acaba de votar el proyecto de resolución que habíamos trabajado en la comisión. Esto viene así desde el 9 de septiembre con idas y vueltas y con normativas constantes, que en este caso yo conozco por mi función de ex Ministra de Salud, hay que ir más minuciosamente a cada una de las cosas que necesitan un avance por la pandemia que atravesamos”.

Ante la consulta respecto a lo politizado que se mantuvo el tema y las posiciones fijadas por los sectores, García manifestó que “realmente lo nuestro no es una decisión política, sino necesaria desde nuestra parte. El ibuprofeno por vía oral y vía intravenosa está comprobado que provoca un broncoespasmo y que puede empeorar el sistema de vías respiratorias, ya hay comprobación de que esto puede ser perjudicial, hay una comprobación científica y está bien que las autoridades sanitarias pidan una evaluación más profunda para la aplicación. No es un capricho político, sino una cuestión sanitaria que el Frente de Todos, el Gobierno Provincial y Nacional exigimos un estudio específico para no empeorar la cuestión”.

Finalizando, García se refirió a que el Gobierno realmente busca evitar que los pacientes lleguen a terapia intensiva y comprendió el pedido de la gente y de varios profesionales de la salud, pero aclaró que “Lo que se le está pidiendo es que se presenten los papeles de los ensayos, de al menos un ensayo, hoy esto está dentro de la ilegalidad porque no se puede distribuir acá o en el resto de las Provincias porque no hay una autorización por parte del ANMAT”.

Por último, la Diputada Provincial Rocío García comentó la posición de los profesionales del colegio médico que se manifestaron a favor de la aplicación del ibuprofeno y si lo hicieron por una presión social y la cantidad de enfermos presentes en Río Gallegos, conforme a esto sentencio: “Creo que si, creo que hubo una estrategia nacional por esto del ibuprofeno y se sabía que las autoridades sanitarias no lo iban a aprobar y se jugó mucho con el dolor de la gente que tenía gente en terapia intensiva. Hoy Roquel (diputado provincial Leonardo Roquel) se tuvo que retractar de hacernos cargo a nosotros de los fallecidos en Santa Cruz, poniendo en riesgo la integridad de los diputados, creo que hay una línea que se cruzó desde la oposición al oficialismo y hay algo que siempre sostengo, si tenemos la posibilidad de mejorar las condiciones sanitarias lo vamos a hacer pero con la responsabilidad que corresponde”.